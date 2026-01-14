Дронові, ракетні атаки російських загарбників на українську цивільну, критичну інфраструктуру не припиняються, руйнуючи все на своєму шляху. Якщо ваша домівка постраждала від обстрілу — подавайте заяву про компенсацію чи житловий сертифікат на нове житло через «єВідновлення», нагадують у Мінцифри, розповідаючи, як це зробити.

Фіксуєте пошкодження в ЦНАП або «Дії» — Сервіси — «єВідновлення».

Подаєте заяву.

Чекаєте на рішення.

Отримуєте компенсацію або житловий сертифікат.

Також подавайте заяву про компенсацію в міжнародний Реєстр збитків у Гаазі за:

А2.1. Смерть близького члена сімʼї;

А2.3. Серйозні тілесні ушкодження;

А3.1. Пошкодження або знищення житла;

А3.2. Пошкодження або знищення нежитлового нерухомого майна;

А3.3 Втрата житла або місця проживання.