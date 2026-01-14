Дронові, ракетні атаки російських загарбників на українську цивільну, критичну інфраструктуру не припиняються, руйнуючи все на своєму шляху. Якщо ваша домівка постраждала від обстрілу — подавайте заяву про компенсацію чи житловий сертифікат на нове житло через «єВідновлення», нагадують у Мінцифри, розповідаючи, як це зробити.
Фіксуєте пошкодження в ЦНАП або «Дії» — Сервіси — «єВідновлення».
Подаєте заяву.
Чекаєте на рішення.
Отримуєте компенсацію або житловий сертифікат.
Також подавайте заяву про компенсацію в міжнародний Реєстр збитків у Гаазі за:
А2.1. Смерть близького члена сімʼї;
А2.3. Серйозні тілесні ушкодження;
А3.1. Пошкодження або знищення житла;
А3.2. Пошкодження або знищення нежитлового нерухомого майна;
А3.3 Втрата житла або місця проживання.
