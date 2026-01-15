Дійшла й моя черга цікавитися субсидіями від держави, після того, як заробітну плату зменшили. Тому й хочу дізнатися, а на що саме та кому виділяють субсидії?

Тамара Сергіївна.

Житлова субсидія — це адресна соціальна допомога від держави людям, які не можуть самостійно платити за житлово-комунальні послуги (витрати на управління багатоквартирним будинком, комунальні послуги, придбання скрапленого газу або твердого та рідкого пічного побутового палива). Призначають її, якщо витрати на комуналку перевищують певний відсоток доходу домогосподарства (зазвичай 15 відсотків).

Програма житлових субсидій діє в Україні ще з 1995 року як програма допомоги вразливим категоріям населення в оплаті ЖКП. Вже більше двадцяти п’яти років вона залишається головним механізмом соціального захисту населення в умовах підвищення цін і тарифів на ЖКП. Крім того, програма постійно вдосконалюється відповідно до викликів сучасності, зазначають у Мінсоцполітики.

* Наразі у вигляді житлових субсидій держава відшкодовує людині витрати на:

— встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку;

— абонентське обслуговування для споживачів комунальних послуг, що надаються у багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами;

— управління багатоквартирним будинком;

— постачання та розподіл природного газу, електричної та теплової енергії, гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, управління побутовими відходами;

— придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

Житлові субсидії на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива надають один раз на рік і призначають, якщо люди, що проживають разом, не отримують послугу з постачання теплової енергії для централізованого опалення та не використовують природний газ або електричну енергію для індивідуального опалення.

* За житловою субсидією може звернутися кожен, хто потребує державної підтримки.

Щоб отримати субсидію на оплату ЖКП, можна звернутися до:

— найближчого сервісного центру ПФУ;

— Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП);

— уповноваженої посадової особи виконавчого органу сільської, селищної, міської ради територіальної громади.

Також субсидію можна оформити онлайн за допомогою:

— порталу «Дія» (https://diia.gov.ua/);

— вебпорталу електронних послуг ПФУ (https://portal.pfu.gov.ua/);

— мобільного додатку ПФУ.

Необхідно буде подати заяву (або спрощену заяву) про призначення та надання житлової субсидії та декларацію про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії.