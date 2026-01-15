Виростити на власній присадибній ділянці такого південного «екзота» як інжир — спокуса ще та. Насправді це неважко. Важливо лише забезпечити йому правильні умови існування. Однією з таких є перенесення молодих саджанців на зиму у сховище. Дякую тій людині, яка мені це порадила, бо до того мала кілька неуспішних спроб виростити інжир у садку. Тому хочу й з читачами нашої «Порадниці» поділитися здобутим досвідом.

Навіщо ховати молоді саджанці на зиму? Бо коренева система інжиру є менш морозостійкою, ніж його надземна частина. У перші 3–4 роки корені ще неглибокі й не мають достатньо захисних механізмів. Якщо температура опуститься нижче мінус 8–10 градусів, молода коренева система саджанця у відкритому ґрунті може замерзнути і загинути. У сховищі ж коріння гарантовано зберігається.

Ще один важливий момент полягає в тому, що молоді саджанці інжиру восени часто мають багато невизрілих зелених пагонів, які є дуже чутливими до морозів. Тож навіть якщо прикриєте молодий саджанець у ґрунті, невизріла деревина, швидше за все, вимерзне. Це виснажує рослину, змушуючи щороку відновлюватися, і відтерміновує початок плодоношення. Тоді як у сховищі пагони мають більше шансів визріти і вони захищені від замерзання.

Тримаючи саджанець узимку в контейнері перші роки, ви даєте йому час наростити сильнішу кореневу систему та загартуватися.

А які ж умови у сховищі потрібно забезпечити молодому інжиру? Ідеально для цього підходять сухий підвал або льох, де взимку інжир тримають у контейнерах. Саджанці повинні перебувати в прохолоді, але без сильних морозів. Оптимальна температура — від 0 до 5 градусів. Температура вище +10 може спровокувати передчасне пробудження бруньок. Сховище має бути темним або напівтемним, оскільки темрява сприяє глибокому спокою. Поливати саджанець потрібно не частіше, ніж раз на 4 тижні.

Виносять інжир зі сховища лише після того, як мине загроза сильних нічних заморозків і середньодобова температура стане стабільно позитивною.

Навесні починайте поступово підвищувати полив і виносьте рослину спочатку в тінь, щоб уникнути сонячних опіків на корі.

Ніна БОНКАЛО. Київська обл.