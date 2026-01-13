Затверджена Кабміном політика «зимового вступу» — це експериментальний проєкт підготовчого відділення з розширеною програмою та новими можливостями для вступників, повідомляє Урядовий портал.

Відтепер заклади вищої освіти відкриватимуть набір на 3–6-місячне навчання з підготовкою до НМТ. Обов’язковими є українська мова, математика та історія України, а також один вибірковий предмет (іноземна, природничі дисципліни або література) — по 90 аудиторних годин кожен. Навчання можливе в денному (аудиторному) та дистанційному форматах.

Держава забезпечить адресну підтримку тим категоріям вступників, які цього найбільше потребують: жителям тимчасово окупованих територій, ветеранам і військовослужбовцям. Для них передбачено гранти на це навчання, стипендії (для денної форми) та оплату проживання в гуртожитку, якщо потрібно. «Зимовий вступ» покликаний зменшити освітні втрати, допомогти вступникам безпечніше підготуватися до НМТ і наперед визначитися з подальшою траєкторією.

Важливо обрати університет уже зараз: підготовче відділення фактично виконує роль «нульового курсу», адже в разі продовження навчання саме в обраному ЗВО вступник зможе отримати до 15 додаткових балів до загального конкурсного балу під час зарахування на перший курс у цей же університет, залежно від спеціальності. Це дає змогу підсилити результати, впевненіше скласти НМТ і безперервно увійти у студентське життя.

Міносвіти, своєю чергою, рекомендує вступникам стежити за оголошеннями на сайтах університетів щодо старту набору, графіків та умов участі у програмі для пільгових категорій.