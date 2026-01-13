Розмір такої допомоги, за рішенням Уряду, становитиме 1,5 мінімальної заробітної плати станом на 1 січня відповідного року. На сьогодні це — 12 тис. грн щомісяця, інформує Урядовий портал. Постанова визначає умови призначення і виплати такої допомоги.

«Хрест бойових заслуг» — державна нагорода, встановлена Указом Президента України за видатну особисту хоробрість і відвагу або видатний геройський вчинок під час виконання бойового завдання в умовах небезпеки для життя та безпосереднього зіткнення із супротивником, а також видатні успіхи в управлінні військами.

Якщо людина має право на виплати за кількома нагородами, то може отримувати лише одну — в тому розмірі, який сама обере. Зокрема:

— орден «Золота Зірка» — 24 тис. грн;

— орден Богдана Хмельницького всіх трьох ступенів — 16 тис. грн;

— ордени «За мужність» трьох ступенів і княгині Ольги всіх трьох ступенів — 8 тис. грн;

— відзнака «Хрест бойових заслуг» — 12 тис. грн.