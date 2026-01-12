Волога — один з основних ворогів насіння під час зберігання. Одним із найефективніших поглиначів вологи є силікагель, який бажано класти в торбинки з насінням. А от придбати його можна не завжди. Тож підказуємо, чим можна замінити силікагель у домашніх умовах.

Чудово поглинає вологу з повітря і є в кожному домі звичайний рис. Невелику кількість сухого рису помістіть у маленький полотняний мішечок, який покладіть у торбинку з насінням. Щоб підвищити поглинальні властивості рису, перед використанням його можна додатково просушити в духовці при низькій температурі. Так само в полотняні мішечки можна насипати трохи сухого молока (це дуже ефективний поглинач), товченого деревного вугілля (або в таблетках), кухонної солі, хлориду кальцію.

Важливо! Поглинач вологи завжди має бути відокремлений від насіння. Натуральні поглиначі втрачають ефективність швидше, ніж силікагель, тож їх потрібно регулярно замінювати або повторно просушувати (наприклад, прогрівати в духовці). Поглинач вологи працює найкраще, коли насіння зберігається в герметичному контейнері у прохолодному темному місці.

Катерина ОКУНЬ.