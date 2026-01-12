У застосунку «Армія+» в сервісі «Плюси» з’явилася нова категорія — «Медицина», і перший партнер у ній — фармацевтична компанія «Дарниця». Військові можуть отримати 20 відсотків знижки на всі неакційні товари компанії в аптеках-партнерах, інформує Міноборони.

На початку року в опитуванні в «Армія+» військовослужбовці визначили медичні послуги, зокрема аптеки та медичні центри, як одну з найзатребуваніших категорій. Їх обрали 41 відсоток респондентів, тож поява першого медичного сервісу напряму відповідає потребам користувачів.

Скористатися знижкою просто: достатньо раз на місяць згенерувати персональний штрихкод у розділі партнера в «Армія+» та показати його на касі в аптеці. Штрихкод діє протягом місяця й може використовуватися без обмежень до завершення цього періоду. Знижка розповсюджується на товари виробництва «Дарниці», не сумується з іншими акціями аптечних мереж та не діє під час онлайн-замовлень.

Перелік аптек-партнерів доступний у застосунку.