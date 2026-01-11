Це передбачено Держбюджетом України на 2026 рік. Зокрема, з вересня 2026 року для студентів університетів:

— стипендія Президента України зросте з 10 до 20 тис. грн на місяць;

— стипендія Верховної Ради України — з 4400 до 8800 грн;

— стипендія Кабінету Міністрів України — з 4 до 8 тис. грн;

— мінімальна академічна стипендія — з 2 до 4 тис. грн;

— підвищена академічна (за особливі успіхи) — з 2910 до 5820 грн;

— стипендія за галузевим принципом — з 2550 до 5100 грн;

— стипендія за галузевим принципом (підвищена) — із 3710 до 7420 грн.

Для студентів коледжів також передбачене підвищення:

— стипендія Президента України зросте з 7600 до 15200 грн;

— стипендія Верховної Ради України — із 3320 до 6640 грн;

— мінімальна академічна стипендія — з 1510 до 3020 грн;

— підвищена академічна (за особливі успіхи) — з 2197 до 4394 грн;

— стипендія за галузевим принципом — з 1930 до 3860 грн;

— стипендія за галузевим принципом (підвищена) — з 2809 до 5618 грн.