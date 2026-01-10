Простий, легкий і святковий десерт. А яскравий та свіжий аромат мандарина піднімає настрій.

* 3 ст.л. желатину

* 5 мандаринів

* 200 г грецького йогурту

* 2 ч.л. меду

Нижній шар:

1,5 ст.л. желатину залити 2 ст.л. холодної води, залишити на 7–10 хв. Очистити 1–2 мандарини, нарізати кубиками. Йогурт змішати з мандаринами та 1 ч.л. меду. Желатин розтопити (мікрохвильовка або водяна баня, не кип’ятити). Вмішати желатин у йогуртову масу. Розкласти по склянках і поставити в холодильник на 20–30 хв.

Верхній шар:

Віджати сік з трьох мандаринів, процідити. 1,5 ст.л. желатину залити 2 ст.л. холодної води, залишити на 7–10 хв. Розчинити желатин, додавши трохи теплого соку. Додати решту соку та 1 ч.л. меду, перемішати. Обережно вилити зверху на застиглий нижній шар. Поставити в холодильник на 2–3 години, доки повністю застигне.

Леся БУШМА.