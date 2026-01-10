Це класична італійська страва, яка походить з острова Капрі. Салат дуже простий у приготуванні та складається лише з кількох інгредієнтів. Якщо викласти його у вигляді палички-льодяника, буде гарним і смачним декором для святкового столу.

* 2 помідори (вибирайте, щоб були одного діаметра з моцарелою)

* 250 г сиру моцарела

* свіже листя базиліка

* оливкова олія

* сіль, перець

* чайна ложка бальзамічного оцту

Викладіть нарізані кружальця помідорів і моцарели, чергуючи їх у формі льодяника, трохи накладаючи один на одного, або просто акуратними рядами. Між помідорами та моцарелою покладіть ціле листя свіжого базиліка. Посоліть і поперчіть салат. Полийте олією та оцтом.

Леся БУШМА.