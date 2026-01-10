Це класична італійська страва, яка походить з острова Капрі. Салат дуже простий у приготуванні та складається лише з кількох інгредієнтів. Якщо викласти його у вигляді палички-льодяника, буде гарним і смачним декором для святкового столу.
* 2 помідори (вибирайте, щоб були одного діаметра з моцарелою)
* 250 г сиру моцарела
* свіже листя базиліка
* оливкова олія
* сіль, перець
* чайна ложка бальзамічного оцту
Викладіть нарізані кружальця помідорів і моцарели, чергуючи їх у формі льодяника, трохи накладаючи один на одного, або просто акуратними рядами. Між помідорами та моцарелою покладіть ціле листя свіжого базиліка. Посоліть і поперчіть салат. Полийте олією та оцтом.
Леся БУШМА.
