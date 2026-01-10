Ухвалена Урядом нова постанова допоможе громадам і установам покращити умови проживання внутрішньо переміщених осіб, інформує Мінсоцполітики. Відтепер організації, що тимчасово безоплатно приймають цих людей, зможуть отримати компенсацію своїх витрат.

Що саме змінюється

* Комунальні послуги компенсуватимуть навіть тим установам, де люди ще не встигли отримати статус ВПО. Це спрощує надання допомоги тим, хто тільки приїхав і ще оформлює документи.

* Компенсацію можна буде отримати на період до двох місяців — поки люди відновлюють документи.

* Сума компенсації розраховуватиметься за фактичну кількість днів проживання людей у закладі. Так громади отримають точний перерахунок витрат.

* Процедура підтвердження витрат стає простішою. Тепер достатньо надати чеки, квитанції чи інші базові підтвердження — без додаткових запитів до постачальників послуг.

* Соціальна норма житла збільшується з 13,65 до 21 кв.м опалюваної площі на одну людину. Це допоможе точніше компенсувати витрати на проживання.