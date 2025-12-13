У віці 66 років після тривалої хвороби у Львові помер співак і композитор, народний артист України Степан Гіга, повідомило видання ВВС News Україна с посиланням на джерело у владі Львова та на львівській хор Гомін.

«Сьогодні нас покинув справжній метр української естради — Степан Гіга. Для хору Гомін ця втрата відчувається по-особливому. Його легендарний хіт Цей сон став для нас доленосним. Виконуючи цю пісню, ми відчули неймовірну енергію та любов тисяч слухачів, які співали її разом із нами в залах і мільйонами переглядали в соцмережах», — йдеться в заяві хору.

Пізніше смерть Гіги підтвердила і голова Івано-Франківської ОДА Світлана Оніщук.