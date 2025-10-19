Дмитро Монатік та Kola (Анастасия Прудіус) презентували чорно-білий кліп на пісню 127. Композиція увійшла до четвертого сольного альбому артиста Вічно танцююча людина.

“Я бачу пісні кольорами. Ця — чорна й біла водночас, що зливаються у сіре, а звідти вже народжується будь-яка палітра. Немов коло за колом — думки, різні й необхідні, що не дають зупинитися. І кожне коло додає новий відтінок. Додавай їх з любов’ю. Бо ось — моя весна”, — ділиться MONATIK.

KOLA додає: “На зйомках було так легко й тепло, ніби все відбувалось само собою. Ми сміялися, підтримували одне одного, і ця атмосфера залишилася в кліпі. Наша історія — про любов у всіх її проявах, яку треба приймати, плекати, не боятися. Бо саме любов руйнує страх і біль, залишає лише світло й щастя”.

Для зйомок відео було залучено більше 50 акторів масових сцен, а також перформери, які виконували свої контемп-партії. Одним із головних перформерів став Костянтин Томільченко — культова постать у світі танцю. Спеціально для відео він виконав соло-перформанс.

MONATIK і KOLA знайомі давно, але саме зараз настав час для спільної історії. Обидва артисти вирізняються особливою працьовитістю й здатністю надихати, мотивувати та доводити, що мріяти й багато працювати не лише не шкідливо, а й надзвичайно важливо. Композиція і відеоробота “127” стали синергією їхніх характерів, стилів та енергії.

“Пісня “127” для Діми має особливе значення — я знаю, що в назві закодовані дати народження його дітей, і він її проживає дуже по-особливому. А для мене це пісня про справжні почуття, які не зникають. Про те, що у любові немає терміну придатності. Якщо справді кохаєш — це назавжди”, — розповідає KOLA.