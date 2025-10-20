Всеукраїнський радіодиктант національної єдності пишемо в понеділок, 27 жовтня, у День української писемності та мови. Текст для цьогорічного диктанту пише українська письменниця, перекладачка та науковиця Євгенія Кузнєцова, а читатиме його народна артистка України Наталія Сумська, повідомляє Суспільне.

Суспільне Мовлення транслює Радіодиктант на всіх платформах: телебаченні, радіо та діджиталі. В понеділок, об 11 год. Радіодиктант національної єдності звучатиме по всій країні на хвилях Українського Радіо та Радіо Культура, транслюватиметься в ефірі телеканалу Суспільне Культура, з будь-якого континенту світу можна писати з трансляцією Ютуб-каналу Українського Радіо в застосунках «suspilne.radio» та «Дія».

Всеукраїнський радіодиктант національної єдності започаткувала команда Українського Радіо у 2000 році.