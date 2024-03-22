96-та церемонія вручення премії Американської академії кінематографічних мистецтв і наук за заслуги в галузі кінематографа пройшла в Лос-Анджелесі. Премію «Оскар» у номінації «Найкращий документальний повнометражний фільм» уперше в історії українського кіно отримала стрічка «20 днів у Маріуполі».

Це дебютна документальна робота українського відеожурналіста Associated Press (AP) Мстислава Чернова за участі фотографа Євгена Малолєтки й продюсерки та журналістки Василіси Степаненко. Після початку повномасштабного вторгнення вони впродовж 20 днів залишалися в Маріуполі, фіксуючи реальні події, й передавали інформацію з уже оточеного міста.

Із величезним ризиком для життя відзняті відеоматеріали були вивезені журналістами разом із поліцейським Володимиром Нікуліним у його машині, де була і його родина. Сміливці проїхали 15 ворожих блокпостів, здолавши 100 км окупованої території. Із 30 год. відеоматеріалів раніше відправили загалом до 40 хв. Тому й виникла ідея створення фільму, який дасть можливість розуміти масштаби руйнувань і людських страждань у ці дні. Адже за 20-м днем у Маріуполі був і 21-й, і 30-й, і 90-й, а те, що відбувалося там, відбулося потім, і відбувається зараз, в інших українських містах. Крім того, метою автора було задокументувати воєнні злочини росіян, хоча до стрічки увійшла лише частина відзнятого: важливо було не відштовхнути глядача реальними масштабами трагедії.

Певно, уперше на церемонії з вуст автора прозвучало: «Я б хотів ніколи не зняти цей фільм. Я би віддав цей «Оскар», аби Росія не нападала на Україну, не окуповувала наші міста, не вбивала наших людей. Але разом ми можемо зробити так, щоби правда перемогла». Стрічка являє реальну правду війни з історіями реальних людей, фактично — щоденний репортаж із міста, яке гине просто на очах. І тому для України особливо цінно мати можливість розповісти світові правду й у такий спосіб.

На жаль, фрагмент нагородження українського фільму виявився відсутнім у міжнародній версії церемонії, що організатори премії пояснюють часовими обмеженнями, передбаченими для короткої 90-хвилинної версії шоу. Натомість зведений список усіх переможців до цієї версії включено, а ліцензію на показ обох версій церемонії шоу в Україні надали нашому Суспільному.

Підготувала Ольга ВОЛИНСЬКА.