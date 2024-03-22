У №10 газети була коротка інформація про одноразову грошову допомогу пораненим військовослужбовцям. Хотілося б детальніше дізнатися про це.

Олег ВАСИЛЬЧУК.

Порядок призначення і виплати одноразової грошової допомоги (ОГД) у разі інвалідності або часткової втрати працездатності військовослужбовців, військовозобов’язаних, резервістів, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві, передбачено Законом України «Про соціальний та правовий захист військовослужбовців» у порядку, затвердженому постановою Кабміну від 25.12.2013 №975, а також наказом Міноборони від 14.08.2014 №530, роз’яснюють у відомстві, відповідаючи на найпоширеніші запитання щодо ОГД.

1. Хто має право в разі встановлення інвалідності

Військовослужбовці або особи, звільнені з військової служби, котрі дістали поранення, травму, контузію, каліцтво або захворювання, які пов’язані з виконанням обов’язків військової служби або проходженням військової служби (для військовослужбовців строкової служби — за умови, що інвалідність встановлено протягом трьох місяців після звільнення зі служби).

2. У разі часткової втрати працездатності

Військовослужбовці або особи, звільнені з військової служби, які отримали поранення, травму, контузію, каліцтво або захворювання, пов’язані з виконанням обов’язків військової служби (для звільнених з військової служби осіб — за умови, що часткову втрату працездатності встановлено протягом трьох місяців після звільнення зі служби).

У випадках, що пов’язані з проходженням військової служби, виплату ОГД не передбачено (крім військовослужбовців строкової служби).

3. Куди звернутися

Для тих, хто служить, — до військової частини.

Для звільнених зі Збройних Сил — до районного ТЦК та СП, а для звільнених із інших військових формувань — безпосередньо до формувань, в яких проходили службу перед звільненням (Нацгвардія, СБУ, Служба зовнішньої розвідки, Головне управління розвідки МО, Держспецзв’язок, Державна прикордонна служба, Державна спеціальна служба транспорту та ін.).

4. У який термін

Право на допомогу можна реалізувати не пізніше ніж через 3 роки після отримання довідки МСЕК про встановлення відсотка втрати працездатності або інвалідності.

5. Який розмір

Розмір допомоги залежить від прожиткового мінімуму, встановленого законодавством станом на 1 січня відповідного року, та щорічно підвищується. У 2024 році цей мінімум становить 3028 грн, а розмір допомоги становить:

а) у разі часткової втрати працездатності без установлення інвалідності внаслідок поранення, травми, контузії, захворювання — залежно від встановленого відсотка втрати працездатності: від 7,6 тис. грн (5 відсотків втрати працездатності, пов’язані з проходженням служби) до 63,6 тис. грн (30 відсотків втрати працездатності, пов’язані із захистом Батьківщини або виконанням обов’язків військової служби);

б) у разі встановлення інвалідності — залежно від причини та групи інвалідності: від 212 тис. грн (3 група, пов’язана з проходженням служби) до 1211,2 тис. грн (1 група, пов’язана із захистом Батьківщини або виконанням обов’язків військової служби).

6. Як призначають і виплачують

а) Військова частина (ТЦК та СП — для звільнених зі ЗСУ) приймає документи, засвідчує їх копії та разом із висновком щодо можливості призначення ОГД надсилає до Департаменту соцзабезпечення Міноборони. Військовослужбовці інших військових формувань звертаються до формувань, у яких проходили військову службу;

б) у ЗСУ документи подає Департамент соцзабезпечення на розгляд відповідної комісії для прийняття рішення про призначення допомоги — не пізніше ніж 30 діб з дня отримання всіх визначених законодавством документів;

в) рішення комісії доводиться до військової частини (ОТЦК та СП — для звільнених зі ЗСУ), яка повідомляє про це заявника, і після надходження коштів перераховує їх на вказаний ним рахунок.

7. Довідка про обставини поранення, травми, контузії, каліцтва

Необхідно звернутися по неї до командира військової частини з відповідним рапортом.

8. Потрібні документи

Для оформлення ОГД у разі поранення, травми, контузії, каліцтва або інвалідності військовослужбовцю (особі, звільненій з військової служби) необхідно подати такі документи:

заяву встановленого зразка та дозвіл на обробку персональних даних (заповнюється за місцем подання документів);

копії паспорта, довідки про номер платника податку (ідентифікаційний номер), номер банківського рахунку;

копію довідки про обставини поранення (травми, контузії, каліцтва), виданої командиром військової частини (в разі отримання поранення, травми, контузії, каліцтва);

копії медичних документів (з лікувального закладу), постанови ВЛК про причинний зв’язок поранення (травми, контузії, каліцтва або захворювання);

копію довідки МСЕК про встановлення відсотка втрати працездатності або інвалідності;

витяг з наказу командира військової частини про виключення зі списків у зв’язку зі звільненням (для звільнених із військової служби).

9. Висновок ВЛК

Документи на ВЛК подає військовий лікувальний заклад, командир військової частини, для звільнених зі ЗСУ — начальник районного ТЦК та СП.

Крім направлення подають медичні документи (медичну книжку, свідоцтво про хворобу); довідку про обставини травми, видану командиром військової частини (в разі отримання поранення, травми, контузії, каліцтва); документи, що підтверджують проходження служби та участь у бойових діях (довідка військової частини, витяг з послужного списку, архівні документи).

Після встановлення ВЛК причинного зв’язку захворювання, поранення, травми, контузії, каліцтва витяг із протоколу засідання ВЛК надсилають до військового лікувального закладу, військової частини, районного ТЦК та СП, які направляли документи на розгляд.

10. Довідка МСЕК

До МСЕК направляють військовослужбовця (особу, звільнену з військової служби) за поданням командира військової частини (начальника районного ТЦК та СП — для звільнених зі ЗСУ).

Крім направлення подають: медичну документацію для МСЕК (оформлює лікувальний заклад); постанову ВЛК; довідку про обставини поранення, видану командиром військової частини (в разі отримання поранення, травми, контузії, каліцтва); документи, що підтверджують проходження служби та участь у бойових діях (довідка військової частини, витяг із послужного списку, архівні документи).

МСЕК оглядає хворого та ухвалює рішення щодо встановлення відсотка втрати працездатності та/або встановлення інвалідності. Після проведеного огляду видають довідку МСЕК, яка є одним із документів, необхідних для призначення та виплати одноразової грошової допомоги