Пісні гречані котлети з білоголовою капустою — ароматні та смачні. Можна їсти як самостійну страву чи подати на гарнір. Я зробила два варіанти: частину котлет обсмажила в олії, а інші запікала в духовці. Спробуйте!

1 склянка гречки (200 г)

2 склянки води (400 мл)

1 неповна чайна ложка солі

200 г білоголової капусти

1 середня цибулина

2 зубчики часнику

чорний мелений перець

60 г борошна

панірувальні сухарі

олія

Гречку відварити в підсоленій воді до готовності та повного випаровування рідини. Дати охолонути, прокрутити на м’ясорубці з дрібними отворами. Капусту нарізати дуже дрібно, викласти в підсолену киплячу воду, варити до м’якості 7–10 хв. Відкинути на друшляк. Цибулину дрібно нарізати, обсмажити в олії до золотавості.

У миску викласти охолоджені гречку, капусту та цибулю, вичавлений часник, поперчити. Всипати борошно, перемішати. Сформувати вологими руками котлети — вони дуже добре тримають форму. Обкачати в сухарях. Смажити на середньому вогні до хрусткої скоринки з обох боків, приблизно по 3 хв.

У духовці готую так: змащую олією форму, викладаю котлети. Ставлю в розігріту до 200 градусів духовку. Запікаю 20 хв.

Валентина ДИТЮК. м. Житомир.