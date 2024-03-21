Пісні гречані котлети з білоголовою капустою — ароматні та смачні. Можна їсти як самостійну страву чи подати на гарнір. Я зробила два варіанти: частину котлет обсмажила в олії, а інші запікала в духовці. Спробуйте!
- 1 склянка гречки (200 г)
- 2 склянки води (400 мл)
- 1 неповна чайна ложка солі
- 200 г білоголової капусти
- 1 середня цибулина
- 2 зубчики часнику
- чорний мелений перець
- 60 г борошна
- панірувальні сухарі
- олія
Гречку відварити в підсоленій воді до готовності та повного випаровування рідини. Дати охолонути, прокрутити на м’ясорубці з дрібними отворами. Капусту нарізати дуже дрібно, викласти в підсолену киплячу воду, варити до м’якості 7–10 хв. Відкинути на друшляк. Цибулину дрібно нарізати, обсмажити в олії до золотавості.
У миску викласти охолоджені гречку, капусту та цибулю, вичавлений часник, поперчити. Всипати борошно, перемішати. Сформувати вологими руками котлети — вони дуже добре тримають форму. Обкачати в сухарях. Смажити на середньому вогні до хрусткої скоринки з обох боків, приблизно по 3 хв.
У духовці готую так: змащую олією форму, викладаю котлети. Ставлю в розігріту до 200 градусів духовку. Запікаю 20 хв.
Валентина ДИТЮК. м. Житомир.
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