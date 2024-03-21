«Порадниця» вже розповідала про різні способи рівномірного посіву моркви, зокрема й про такий, як наклеювання насінин на паперові стрічки з певною відстанню одна від одної. Утім, наші читачі діляться й іншими способами.

Павло КАНТЕРУК із Хмельниччини висіває насіння у крохмалі. Для цього розбавляє столову ложку крохмалю в літрі води, засипає туди насіння моркви та ретельно перемішує. Рідину переливає у пластикову пляшку та щільно закриває кришкою, в якій робить невеликий отвір. На грядці легко натискає на пляшку, і насіння більш-менш рівномірно висівається в борони.

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Ольга САТАНІНА з Житомирщини радить: «На грядці літровою банкою роблю заглиблення впритул одне до одного, вдавлюючи банку на 2–3 см. Утворені лунки поливаю та висіваю по колу 3–5 насінин. Потім заглиблення засипаю землею. Морква ростиме купками, але проріджування не потребуватиме. Прочитала колись про цей спосіб — і не жалкую».

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Наталія КУЛИК, Рівненщина: «Насіння просто висіваю щіпкою, не допускаючи загущення. Звісно, трохи проріджувати все одно доводиться».

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Оксана БАШИНСЬКА, Київщина: «Придбала ручну пластикову сівалку для насіння — і не морочуся. Ціна пристрою всього 30 грн. А носиком сівалки ще й борони роблю».

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Катерина ГРИГОРЯК, Івано-Франківська обл.: «Купую насіння у гранулах. Так, це дорожче, але лише на перший погляд. Таке насіння легше висівати, а отже, я не проріджую потім сіянці, не викидаю купу паростків і економлю свій час та сили. До того ж насіння у гранулах збагачене поживними елементами, відтак маю міцну велику моркву».

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Олена КІЩУК, Хмельниччина: «Ніколи не викидаю паперові упаковки з-під яєць. Навесні роблю в їхньому дні невеличкі отвори та заповнюю ґрунтом. Сюди ж висіваю насіння. На грядках з силою притискаю упаковки до добре розпушеного ґрунту та злегка присипаю землею. Папір незабаром розмокне й не заважатиме моркві проростати».

Корисні поради зібрала Лідія ГЕРАЩЕНКО.