Тріщини на помідорах — не лише естетична проблема. Такі плоди мають нетоварний вигляд, швидко псуються на кущах та в зібраному вигляді й непридатні для консервування. Крізь тріщини всередину потрапляють мікроби, які можуть знищити врожай. Існує 2 види розтріскування томатів: концентричне, яке з’являється на верхівці плоду, утворюючи тріщини навколо плодоніжки, та вертикальне, коли тріщини утворюються від верхньої частини плоду до нижньої. Концентричне, на відміну від вертикального, зазвичай серйозних проблем не спричиняє.

ПРИЧИНИ

Нерегулярний полив і перезволоження. Це основна причина, через яку помідори розтріскуються. Якщо після тривалої посухи рослини різко отримують велику кількість води (після сильного дощу або рясного поливу), вони швидко поглинають цю воду — і шкірочка не витримує. Тож якщо довго не поливали свої грядки, зробіть це у два-три заходи, поступово. Також розтріскування спричиняє надмірний полив.

Різкі температурні коливання. Важливо створювати на грядках оптимальний мікроклімат. Зокрема, до появи тріщин призводить сильна спека. У жаркі періоди створюйте над кущами легке затінення, щоб уникнути сонячних опіків, які можуть сприяти розтріскуванню. У теплицях вдень забезпечуйте провітрювання, а на ніч закривайте.

Помилки при підживленні. Як нестача, так і надмір поживних речовин може бути причиною появи тріщин на помідорах. Зокрема, вразливими до розтріскування помідори робить нестача бору та кальцію. Але якщо їх перегодувати добривами, вони починають швидко рости, і шкірочка просто не встигає розтягуватись. Переростання плодів особливо спричиняють добрива з азотом і фосфором.

Неправильне формування куща. Іноді господарі захоплюються обрізуванням кущів і надмірним обриванням листя. Однак у випаровуванні води активну участь бере зелена маса, і якщо її мало, вся рідина потрапляє у плоди та розриває їх. Тим більше не потрібно обривати повністю все нижнє листя.

Особливості сорту. Деякі сорти самі по собі схильні до розтріскування, зокрема великоплідні або ті, що мають тонку шкірочку. Натомість більш стійкими є гібриди з маленькими плодами, а також ранньостиглі помідори.

МІНІМІЗУЄМО РИЗИК

Для помідорів важливо підтримувати постійну вологість ґрунту, уникаючи різких коливань. Краще поливати рідше, але глибше, щоб заохочувати корені рости вглиб. Також важливо забезпечувати регулярні поливи. Це зведе до мінімуму негативні наслідки в разі раптової зливи. У спеку поливають увечері. Підтримувати стабільну вологість ґрунту та температуру допомагає мульчування. Мульча запобігає швидкому випаровуванню вологи та максимально довго зберігає її у ґрунті. Підживлюйте помідори регулярно, оптимальною кількістю добрив. Якщо цього не дотримуватись, вони ростимуть ривками, різко набираючи масу. Також реагуйте на погодні зміни: якщо обіцяють зливи — збирайте врожай, що майже дозрів. Прогнозують похолодання — скоротіть полив тощо. На майбутнє обирайте сорти, стійкі до розтріскування, та зважайте на власний досвід. Якщо торік якісь сорти розчарували, оберіть інші. Якщо ж, навпаки, знайшли оптимальні, збережіть насіння на наступний рік (але не з гібридів).

А що робити з помідорами, які розтріскались? Зніміть такі плоди якомога швидше. Уважно огляньте й оцініть масштаби пошкодження. Якщо тріщини тільки-но з’явились, зірвіть плоди з куща та використайте в їжу, обрізавши пошкоджену частину. Якщо помітили ознаки гнилі — однозначно викидайте. Якщо тріснутих плодів багато, але ще не почали псуватись, пустіть їх на переробку: соки, аджика тощо.

Лідія ГЕРАЩЕНКО.