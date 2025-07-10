Кабачкова ікра — яскрава, соковита та дуже смачна. Готую її шматочками, така мені більше подобається за текстурою, її можна використовувати як закуску на хліб, гарнір до шашлику або як теплий салат.
- 1,5 кг кабачків
- 2 великі червоні перчини
- 1 велика цибулина
- 6–8 середніх помідорів
- 1 маленька гостра перчина
- 4–5 великих зубчиків часнику
- 100 г томатної пасти
- 1 чайна ложка солі
- чверть чайної ложки чорного меленого перцю
- 2 чайні ложки цукру
- олія
Усі інгредієнти нарізаю середніми кубиками. Кабачки кладу в миску, солю і залишаю на 10 хв. Після зливаю рідину, що виділилася.
У товстостінній каструлі розігріваю олію. Кладу цибулю і смажу до золотавості. Додаю нарізані солодкий і гострий перець і смажу ще 4–5 хв. Додаю помідори разом з томатною пастою та дрібно посіченим часником. Кладу кабачки і перемішую.
Солю, перчу, накриваю кришкою і тушкую на невеликому вогні приблизно 20 хв. Води та спецій додавати не треба — лише цукор для балансу смаку. Готову ікру охолоджую або консервую гарячою.
Надія РИБАК. м. Вінниця.
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