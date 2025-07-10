Кабачкова ікра — яскрава, соковита та дуже смачна. Готую її шматочками, така мені більше подобається за текстурою, її можна використовувати як закуску на хліб, гарнір до шашлику або як теплий салат.

1,5 кг кабачків

2 великі червоні перчини

1 велика цибулина

6–8 середніх помідорів

1 маленька гостра перчина

4–5 великих зубчиків часнику

100 г томатної пасти

1 чайна ложка солі

чверть чайної ложки чорного меленого перцю

2 чайні ложки цукру

олія

Усі інгредієнти нарізаю середніми кубиками. Кабачки кладу в миску, солю і залишаю на 10 хв. Після зливаю рідину, що виділилася.

У товстостінній каструлі розігріваю олію. Кладу цибулю і смажу до золотавості. Додаю нарізані солодкий і гострий перець і смажу ще 4–5 хв. Додаю помідори разом з томатною пастою та дрібно посіченим часником. Кладу кабачки і перемішую.

Солю, перчу, накриваю кришкою і тушкую на невеликому вогні приблизно 20 хв. Води та спецій додавати не треба — лише цукор для балансу смаку. Готову ікру охолоджую або консервую гарячою.

Надія РИБАК. м. Вінниця.