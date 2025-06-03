Із дитинства пам’ятаємо розповіді про подвиги Іллі Муромця. А є ж наш святий, Ілля Муромець. Чи це одна і та ж постать?

Катерина ЗАЛІЩУК.

Насправді не варто ототожнювати ці дві постаті, що, очевидно, було вигідно зробити свого часу росії, адже вона привласнила нашого святого ще в домосковську добу, наголошують у ПЦУ. Водночас, як твердять історики, росія змінила і його ім’я, бо в нас був богатир Ілля з Морівська, села неподалік Чернігова (Ілля Морівець, Муровець). А зробили його Муромцем — нібито з російського міста мурома.

Водночас найдавніші билини й перекази заперечують можливість народження Іллі Муромця на території сучасної росії. Там йдеться, зокрема, що до Києва Ілля дістався дуже швидко, за один день. муром володимирської області на росії знаходиться за 1200 кілометрів від Києва. Тобто подолати таку відстань за день було би неможливо. А от від чернігівського Морівська, який знаходиться приблизно за 90 км від Києва, було реально.

До речі, дослідники вказують на ще одну постать московського епосу XVII ст. — Ілька Муромця, справжнє ім’я якого Ілля Коровін. Він був самозванцем, «лжепетром», який видавав себе за царевича Петра Федоровича, якого насправді ніколи не існувало. Той Ілько був розбійником, активним діячем періоду Смути в історії московського царства на початку ХVІІ століття. Тому «билинний» образ Іллі Муромця в пізніх російських редакціях є дещо суперечливим, адже на нашого богатиря Іллю Моровця наклали образ розбійника Ілька. Тож російський Ілья Муромець — вкрадений і «переписаний» наш історичний герой.

Для багатьох також буде новиною й те, що нашого богатиря Іллю Муровця Православна Церква вшановує як святого. Канонізований він був у 1643 році — 382 роки тому, за часів Київського митрополита Петра Могили. А нетлінні мощі Іллі Муромця (так вони позначені вже кілька століть) й донині покояться у Ближніх печерах Києво-Печерської лаври, поруч із мощами інших київських святих.

На іконах преподобного Іллю Муромця зображують з мечем, адже він до чернечого постригу був воїном. Преподобний чудотворець Печерський звершував подвиг чернецтва у другій половині XII ст., упокоївся близько 1188 року.

До речі, 35 років тому мощі святого вперше дослідили експерти і серед іншого встановили, що преподобний Ілля мав хворобу кісток, тож, як і билинний герой-богатир, змолоду не міг ходити. За висновками дослідників, хвороба кісток вплинула на те, що Ілля Печерський мав надто кремезну статуру як на той час. До того ж на кістках Іллі вчені виявили сліди багатьох битв: множинні перелами, сліди від ударів списа, меча. Це підтверджувало, що святий був воїном.

До преподобного Іллі Муромця як до мужнього воїна Христового молитовно звертаються віряни, бажаючи отримати поміч у боротьбі з ворогами видимими й невидимими. Його пам’ять вшановують 19 грудня за новоюліанським календарем. В акафісті всім Печерським преподобним сказано: «Радуйся, Ілле, бо за подвиги стриманості й безстрашності ти в благодать зодягнувся».