Це класичний англійський десерт — соковиті масляні бісквітні коржі, ароматний полуничний джем і ніжні збиті вершки.

Основа десерту — масляний бісквіт, який готується з рівної кількості продуктів. Це дуже легко запам’ятати: беріть усі інгредієнти по 200 грамів.

200 г борошна

200 г вершкового масла

200 г цукру

200 г яєць (4 шт.)

200 г полуничного джему

200 г вершків (33–35%)

1 чайна ложка розпушувача

цедра 1 лимона

дрібка ваніліну

дрібка солі

свіжа полуниця та м’ята для оздоблення

Борошно змішати з розпушувачем і сіллю. У велику миску викласти м’яке масло, всипати цукор і ваніль. Збити міксером. Маса має побіліти та збільшитися. Після цього по одному додати яйця. Коли попереднє повністю з’єднається з масляною масою, додаємо ще одне. Всипати борошняну суміш і швидко вмішати її в основу. Тісто виходить стабільним і ніжним, за консистенцією нагадує заварний крем.

Роз’ємну форму (22 см в діаметрі) вистелити пергаментом. Викласти тісто. Поставити в розігріту до 180 градусів духовку. Випікати 45–50 хв. Після дістати з форми. Розрізати вздовж на два коржі.

Нижню половину викласти на плаский таріль. Змастити полуничним джемом. Збити міксером дуже холодні вершки до повітряної маси. Цукор до них додавати не потрібно. Збивати буквально кілька хвилин, аби не перетворити на вершкове масло. Готові збиті вершки перекласти в кондитерський мішок з насадкою або просто скористатися столовою ложкою. Відсадити збиті вершки поверх полуничного джему. Трохи вершків залишити для оздоблення. Накрити другою половиною коржа. Поставити готовий десерт у холодильник на 2 год. Перед подачею прикрасити вершками та свіжою полуницею з листочками м’яти.