Моя дворічна внучка вже активно пізнає світ, їй до всього є діло, до всього тягне свої рученята. А от помити їх — це для нас із донькою ще та проблема, бо мала вередує, не дається. Ну, от як її привчити мити руки, аби ж і від хвороб уберегти?

Вікторія Володимирівна.

Ви правильно озвучуєте питання. Бо миття рук — один із найдоступніших і найпростіших способів захисту дитини від багатьох хвороб, адже через контакт із руками поширюється більшість мікробів. Ось яких правил радять дотримуватися фахівці Дитячого фонду ООН (UNICEF), аби навчити дитину дотримуватися гігієни рук.

1. Поясніть, чому це важливо

Не вигадуйте «лякалки», проте розкажіть дитині, чому миття рук важливе. Наприклад, поясніть, що видимий бруд може зашкодити, якщо з рук він потрапить до рота чи очей. І навіть якщо руки на вигляд чисті, на них все одно можуть бути мікроби.

Наполягайте на тому, що миття рук — це така сама обов’язкова процедура, як і чищення зубів.

2. Навчіть мити правильно

Поясніть, що для того, щоби нейтралізувати мікроби, швидкого ополіскування рук водою недостатньо. Обов’язкові супутники якісної гігієни рук — мило і час. Мити руки потрібно щонайменше 20 сек.

Спочатку треба намочити їх проточною водою.

Нанести достатню кількість мила.

Добре потерти всі поверхні рук: долоні й кисті, проміжки між пальцями, під нігтями. Щоби дитині було легше мити руки потрібну кількість часу, можна наспівувати якусь пісеньку.

Ретельно помити руки проточною водою.

Витерти одноразовим рушником або чистим звичайним.

Якщо мило та вода недоступні, можна використати спиртовмісний дезінфікувальний засіб (щонайменше 60 відсотків спирту). Проте використовувати його можна лише під наглядом дорослих.

3. Розкажіть, у яких випадках потрібно мити руки

Що частіше дитина митиме руки, то краще, проте є випадки, коли мити руки треба обов’язково:

коли брудні;

після повернення з вулиці;

перед їдою або приготуванням їжі;

після відвідування туалету;

після дотику до тварин;

після шмаркання, чхання або кашлю.

4. Створіть умови

Якщо дитина не дотягується до умивальника — поставте під ним сходинку. Зробіть науку грою — разом мийте руки, співайте, демонструйте правильний приклад усією родиною. У разі, коли відразу не вийшло, пам’ятайте, що формування звичок потребує часу. Майте терпіння і пояснюйте знову.