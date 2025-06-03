Соціальна стипендія — це щомісячна допомога студентам від держави. Отримати її можуть ті, хто навчається на бюджеті в державному або приватному закладі освіти, здобуває вищу освіту на денній або дуальній формі та належить до соціально вразливих категорій, інформує Кабмін.

СОЦІАЛЬНО ВРАЗЛИВІ КАТЕГОРІЇ

Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування.

Учасники бойовий дій та їхні діти.

Особи без батьків (18–23 роки).

Діти загиблих або зниклих безвісти внаслідок війни учасників бойових дій, захисників або захисниць України.

Студенти з малозабезпечених сімей.

Особи з інвалідністю І–ІІІ груп.

Колишні полонені та їхні діти.

Переселенці, котрі перемістилися з територій, на яких ведуться бойові дії, або окупованих територій, а також ті, котрі не можуть повернутися у зв’язку із втратою житла через війну.

РОЗМІР

4794 грн — для дітей-сиріт (до 18 років);

4542 грн — для дітей-сиріт (18–23 роки);

1180 грн — для інших студентів закладів вищої освіти;

890 грн — для студентів фахових передвищих закладів.

ОФОРМЛЕННЯ

* Написати заяву до деканату (довільна форма): ПІБ; дата народження; адреса; підстава для отримання стипендії.

* Додати копії документів:

паспорта;

реєстраційного номера облікової картки платника податків або РНОКПП (ІПН);

студентського квитка;

підтвердження належності до пільгової категорії.

* Очікувати рішення стипендіальної комісії — його ухвалюють протягом 3 робочих днів.

* У разі позитивного рішення стипендію виплачують щомісяця до: