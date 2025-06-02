Шпинатні млинці мають яскравий вигляд, що робить їх непоганим варіантом для святкової закуски.
Для млинців:
- 150 г шпинату
- 2 яйця
- 350 мл молока
- 150 г борошна
- 0,5 чайної ложки солі
- 1 чайна ложка цукру
- 3 столові ложки олії
Для начинки:
- 300 г кисломолочного сиру
- 5 гілочок кропу
- 2 зубчики часнику
- 1 столова ложка сметани
- сіль за смаком
- чорний мелений перець за смаком
Перебийте у блендері шпинат, додавши трохи води для легшого збиття. У мисці змішайте яйця, половину молока, борошно, сіль, цукор. Добре перемішайте, щоб не було грудочок, і додайте ще молока, шпинатну суміш та олію. Дайте тісту постояти 15 хв. Добре розігрійте пательню та посмажте млинці.
Перетріть через сито кисломолочний сир. Подрібніть кріп, вичавте через прес часник і додайте до сиру. Додайте до начинки сметану. Посоліть і поперчіть за смаком.
Змастіть кожен млинець сирною начинкою та згорніть рулетиком. Обріжте кінчики та перед подачею розріжте рулети навпіл.
Рецепт з сайту klopotenko.com
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