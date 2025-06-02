Шпинатні млинці мають яскравий вигляд, що робить їх непоганим варіантом для святкової закуски.

Для млинців:

150 г шпинату

2 яйця

350 мл молока

150 г борошна

0,5 чайної ложки солі

1 чайна ложка цукру

3 столові ложки олії

Для начинки:

300 г кисломолочного сиру

5 гілочок кропу

2 зубчики часнику

1 столова ложка сметани

сіль за смаком

чорний мелений перець за смаком

Перебийте у блендері шпинат, додавши трохи води для легшого збиття. У мисці змішайте яйця, половину молока, борошно, сіль, цукор. Добре перемішайте, щоб не було грудочок, і додайте ще молока, шпинатну суміш та олію. Дайте тісту постояти 15 хв. Добре розігрійте пательню та посмажте млинці.

Перетріть через сито кисломолочний сир. Подрібніть кріп, вичавте через прес часник і додайте до сиру. Додайте до начинки сметану. Посоліть і поперчіть за смаком.

Змастіть кожен млинець сирною начинкою та згорніть рулетиком. Обріжте кінчики та перед подачею розріжте рулети навпіл.

Рецепт з сайту klopotenko.com