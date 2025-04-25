Щороку третя неділя після Пасхи (цього разу — 4 травня) зветься Неділею святих жінок-мироносиць. Звичайні жінки, які не вирізнялися ані знатністю, ані особливою освітою, ані статками, були відданими ученицями Господа нашого Ісуса Христа і супроводжували Його разом із учнями під час подорожей, допомагаючи у різних побутових потребах. Христові учениці невідступно йшли за своїм Учителем і не залишили Його навіть у ті хвилини, коли більшість апостолів просто розбіглися. Коли Господа нашого Ісуса Христа було віддано на тортури й розп’яття, а Його налякані учні, окрім св. ап. Іоана Богослова, розбіглися, біля хреста до останнього залишалися Його учениці. Була там Мати Ісуса Христа, а також інші жінки, які прийшли з Ним із Галілеї і з любов’ю та відданістю служили Йому (Лк. 8:3). Не всі імена жінок-мироносиць нам відомі, євангелісти згадують про Марію Магдалину, Марію Клеопову, Соломію, Іоанну, Марфу і Марію, Сусанну. Ці жінки були першими, хто прийшов на світанку до гробу Господнього, аби за тогочасним звичаєм намастити Його тіло миром, не побоявшись ані переслідування старійшин, ані варти, яка охороняла гробницю Спасителя. Жінками керувала любов — та, якої їх навчав Господь і яка долає всі перешкоди, навіть смерть. Ці жінки стали першими, кому ангел сповістив про Воскресіння Господнє. А трохи згодом і Сам Спаситель явився мироносицям, промовивши до них: «Радуйтеся!» Саме вони були послані сповістити апостолів про Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа (Лк. 28: 1–10), таким чином ставши апостолами (у перекладі з грецької — посланцями) для апостолів, і першими серед людей поширили Благу звістку про Воскресіння Христове, про перемогу життя над смертю. Віра, відданість, смиренність, щирість, любов, повага і безкорисливе служіння — це риси жінок-мироносиць, яких маємо навчатися і ми, за їх прикладом невідступно слідуючи за Христом.

Спадкоємиці мироносиць — сучасні християнки, для кого приклад цих святих жінок може стати джерелом духовного натхнення, а їхнє молитовне заступництво — допомагати по життю. Вітаючи православне жіноцтво із цим святом, Церква бажає бути гідними звання сучасних жінок-мироносиць, кажуть у ПЦУ.

Шукала відповідь Ольга ГОЙДЕНКО.