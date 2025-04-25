Загроза від російських загарбників, що не зникає й на четвертий рік повномасштабного вторгнення, змушує українців завжди бути готовими до екстреної ситуації. А допомагає в цьому так звана тривожна валізка, що завжди має бути напоготові. ДСНС нагадує про те, що саме має бути в тривожній валізці та аптечці для дорослих, дітей і тварин.

Для дорослих:

оригінали та копії документів, готівка, ключі;

телефон, зарядний пристрій, павербанк;

ліхтарик, батарейки;

радіоприймач і механічний годинник;

а також:

змінний одяг і взуття;

засоби гігієни, аптечка;

продукти тривалого зберігання, вода;

свисток;

мультитул, скотч.

Для дітей:

копії документів і браслет із даними дитини та контактами батьків;

сімейне фото;

змінний комплект одягу та взуття;

павербанк;

ліхтарик і батарейки;

а також:

вода, снеки, дитяче харчування (для малюків);

ліки, які дитина постійно приймає;

улюблена іграшка;

блокнот, олівці чи фломастери.

Для тварин:

документи;

іменний нашийник, повідець, намордник;

переноска;

корм, вода та ліки;

улюблена іграшка.

Базова аптечка для родина з дитиною:

жарознижувальний/знеболювальний засіб — парацетамол або ібупрофен (сироп для дітей і таблетки для дорослих);

судинозвужувальні краплі в ніс для дітей або спрей для дорослих;

розчини для регідрації;

антисептичний засіб без вмісту спирту (наприклад, хлоргексидин);

протиалергійні засоби внутрішні (сироп, краплі) та місцеві (мазь, гель);

краплі для промивання очей;

вата, ватні палички та спонжі;

ножиці, пінцет, одноразові рукавички, рідке мило;

охолоджувальний пакет;

марлевий бинт завширшки 5 см;

марлеві серветки;

пластир рулонний і водостійкий бактерицидний, різних форм і розмірів;

стерильні шприці різного об’єму.

Важливо! Неодмінно порадьтеся зі своїм лікарем щодо лікарських препаратів.