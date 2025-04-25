Загроза від російських загарбників, що не зникає й на четвертий рік повномасштабного вторгнення, змушує українців завжди бути готовими до екстреної ситуації. А допомагає в цьому так звана тривожна валізка, що завжди має бути напоготові. ДСНС нагадує про те, що саме має бути в тривожній валізці та аптечці для дорослих, дітей і тварин.
Для дорослих:
- оригінали та копії документів, готівка, ключі;
- телефон, зарядний пристрій, павербанк;
- ліхтарик, батарейки;
- радіоприймач і механічний годинник;
а також:
- змінний одяг і взуття;
- засоби гігієни, аптечка;
- продукти тривалого зберігання, вода;
- свисток;
- мультитул, скотч.
Для дітей:
- копії документів і браслет із даними дитини та контактами батьків;
- сімейне фото;
- змінний комплект одягу та взуття;
- павербанк;
- ліхтарик і батарейки;
а також:
- вода, снеки, дитяче харчування (для малюків);
- ліки, які дитина постійно приймає;
- улюблена іграшка;
- блокнот, олівці чи фломастери.
Для тварин:
- документи;
- іменний нашийник, повідець, намордник;
- переноска;
- корм, вода та ліки;
- улюблена іграшка.
Базова аптечка для родина з дитиною:
- жарознижувальний/знеболювальний засіб — парацетамол або ібупрофен (сироп для дітей і таблетки для дорослих);
- судинозвужувальні краплі в ніс для дітей або спрей для дорослих;
- розчини для регідрації;
- антисептичний засіб без вмісту спирту (наприклад, хлоргексидин);
- протиалергійні засоби внутрішні (сироп, краплі) та місцеві (мазь, гель);
- краплі для промивання очей;
- вата, ватні палички та спонжі;
- ножиці, пінцет, одноразові рукавички, рідке мило;
- охолоджувальний пакет;
- марлевий бинт завширшки 5 см;
- марлеві серветки;
- пластир рулонний і водостійкий бактерицидний, різних форм і розмірів;
- стерильні шприці різного об’єму.
Важливо! Неодмінно порадьтеся зі своїм лікарем щодо лікарських препаратів.
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