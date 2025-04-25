Фаршировані яйця завжди доречні на святковому столі. Один із варіантів — нафарширувати їх сирно-грибною начинкою.

6 варених яєць

150 г печериць

50 г твердого сиру

половина невеликої цибулини

2 зубчики часнику

4–5 столових ложок майонезу

сіль

чорний мелений перець

олія

фіолетова та зелена цибуля (для оздоблення)

Яйця розрізати навпіл, відокремити білки від жовтків. Цибулину та гриби нарізати дуже дрібними кубиками. Обсмажити в олії до золотавості цибулю. Додати гриби, смажити до випаровування вологи. Сир і жовтки натерти на дрібній тертушці та перекласти в миску. Додати охолоджені смажені гриби з цибулею і вичавлений часник. Засмачити майонезом, посолити, поперчити. Ретельно розтерти всі інгредієнти. Наповнити половинки білків начинкою.

Дуже дрібно нарізати фіолетову та зелену цибулю, прикрасити яйця.