Фаршировані яйця завжди доречні на святковому столі. Один із варіантів — нафарширувати їх сирно-грибною начинкою.
- 6 варених яєць
- 150 г печериць
- 50 г твердого сиру
- половина невеликої цибулини
- 2 зубчики часнику
- 4–5 столових ложок майонезу
- сіль
- чорний мелений перець
- олія
- фіолетова та зелена цибуля (для оздоблення)
Яйця розрізати навпіл, відокремити білки від жовтків. Цибулину та гриби нарізати дуже дрібними кубиками. Обсмажити в олії до золотавості цибулю. Додати гриби, смажити до випаровування вологи. Сир і жовтки натерти на дрібній тертушці та перекласти в миску. Додати охолоджені смажені гриби з цибулею і вичавлений часник. Засмачити майонезом, посолити, поперчити. Ретельно розтерти всі інгредієнти. Наповнити половинки білків начинкою.
Дуже дрібно нарізати фіолетову та зелену цибулю, прикрасити яйця.
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