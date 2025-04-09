Немає в нашій Церкві такої заборони. Та й в інших православних церквах світу (окрім МП, очевидно) подібних правил, які би забороняли зараз жіноцтву в брюках приходити до храмів, не існує. Для наших священнослужителів важливим є не те, в якому одязі людина приходить до храму, головне — з якими бажаннями та духовними потребами, кажуть у ПЦУ.

Звідки ж узявся цей міф стосовно жінок у брюках? Від фарисейської закваски і неправильного тлумачення (чи незнання) Писання. Найчастіше в контексті такої «заборони» посилаються на рядки зі Старого Завіту: «На жінці не повинно бути чоловічого одягу, і чоловік не повинен вдягатися в жіноче вбрання, бо мерзенний перед Господом Богом твоїм усякий, що робить це» (Втор. 22:5). Але чи про жіночі брюки йшлося у тих рядках?

У часи, коли писали правила Старого Завіту, люди одягалися зовсім не так, як нині. І жінки, і чоловіки тоді носили схожий одяг: нижню сорочку, яку підперезували поясом, а зверху — туніку (плащ, накидку). У Біблійній енциклопедії Брокгауза зазначається: «Жіночий одяг був схожий на чоловічий, але все ж мав деякі відмінності… Одяг жінок був довший і ширший від чоловічого, і, ймовірно, виготовлявся з більш тонких тканин; верхній одяг мав рукави до зап’ясть. Жінки також носили пояси та плащі». Як бачимо, різниця в одязі не була принциповою, що спрямовує нас до висновку, що в згаданих рядках книги Второзаконня йшлося про іншу, внутрішню відмінність чоловічого/жіночого, і точно не про штани. Йшлося про заборону чоловікові вдавати з себе жінку, а жінці — чоловіка, відкидаючи Богом встановлену природну відмінність двох статей.

Чи можна вважати сучасні жіночі брюки чоловічим вбранням? Звісно, що ні. Наприклад, шаровари, які в нашій культурі асоціюються з козацтвом, у багатьох південних і східних народів є елементом жіночого одягу. Або кілт (національний шотландський чоловічий одяг) чи інші схожі вбрання, хоча і подібні до жіночих спідниць, але виникли не як уподібнення чоловіків до жінок, а як відповідь на потреби місцевих умов життя.

Отже, важливою є не так форма одягу, як мета, з якою його використовують. Переконані: для Бога важливе не зовнішнє, а внутрішнє, не тимчасова «обгортка» людини, а її духовні прикраси. Хоча, безперечно, і чоловічий, і жіночий одяг, особливо коли людина проходить до храму, не має бути спонуканням до гріховних спокус.

Не витрачайте час на непотрібні суперечки і заборони, не судіть інших людей за зовнішністю — особливо зараз, під час війни і великих втрат. Можливо, ця людина втратила все, і в неї просто немає іншого вбрання. А навіть якщо й є — не ви їй Суддя. Прагніть того, щоби не виглядати, а БУТИ вірними — не зовнішньо, а внутрішньо. Зустрічайте людей з любов’ю, а не з осудом, з радістю, а не з докором. Двері нашої Церкви завжди відкриті для всіх — і чоловіків, і жінок. І чи будуть то жінки з покритою чи непокритою головою, одягнені в спідницю чи штани, в будь-який день календаря — наші храми завжди відкриті для вас, аби стати місцем молитви та єднання з Господом, закликають у Православній Церкві Україні.