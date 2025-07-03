Військовослужбовці, котрі отримали поранення, контузію або травму, мають право на грошову допомогу від держави. Зокрема, передбачено як щомісячні виплати, так і одноразові компенсації, залежно від обставин, наголошують у Мін’юсті.
ЩОМІСЯЧНЕ ГРОШОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
За військовослужбовцем зберігається його грошове забезпечення за останньою займаною посадою. Жодних додаткових заяв чи рапортів подавати не потрібно.
ДОДАТКОВА ВИНАГОРОДА В РОЗМІРІ 100 ТИС. ГРН
Цю виплату призначають під час лікування у стаціонарі або перебування у відпустці після тяжкого поранення.
Щоб її отримати, необхідно:
- звернутися за довідкою про обставини поранення — її можна отримати у начальника медичної служби, медзакладі, ТЦК або подати рапорт у своєму підрозділі; довідка має підтверджувати причинний зв’язок між пораненням та виконанням військового обов’язку, зокрема захистом батьківщини або проходженням служби;
- передати довідку до своєї частини.
Якщо довідка не була видана — необхідно звернутися з рапортом до командира військової частини, в якій служить військовослужбовець.
Додаткову винагороду виплачуватимуть щомісяця протягом лікування на стаціонарі та для військовослужбовців, які отримують медичну та/або реабілітаційну допомогу у сфері охорони здоров’я в стаціонарних умовах чи перебувають у відпустці після тяжкого поранення за висновком (постановою) ВЛК.
Якщо ж військовослужбовець припинив отримувати додаткову винагороду в розмірі 100 тис. грн, йому необхідно подати рапорт на ім’я безпосереднього командира щодо його включення до наказу про її виплату.
ОДНОРАЗОВА ГРОШОВА ДОПОМОГА У РАЗІ ІНВАЛІДНОСТІ АБО ЧАСТКОВОЇ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ БЕЗ ВСТАНОВЛЕННЯ ІНВАЛІДНОСТІ
Для її отримання треба пройти декілька етапів:
- отримати довідку про обставини травми та пройти ВЛК;
- звернутися до експертної команди лікарів з оцінювання повсякденного функціонування особи, яка встановить інвалідність або ступінь часткової втрати працездатності;
- звернутися за оформленням виплати — документи можна подавати через уповноважену особу у військовій частині, через ТЦК та СП або самостійно до Міноборони.
Перелік документів:
- заява про виплату одноразової грошової допомоги у зв’язку з встановленням інвалідності чи часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності;
- завірена копія довідки до акта огляду МСЕК або витягу з рішення ЕКОПФО про встановлення групи інвалідності чи відсотка втрати працездатності із зазначенням причинного зв’язку інвалідності чи втрати працездатності.
До заяви необхідно додати копії:
- постанови відповідної ВЛК щодо встановлення причинного зв’язку поранення (контузії, травми або каліцтва), захворювання;
- документа, що свідчить про причини та обставини поранення, зокрема про те, що воно не пов’язане із вчиненням особою кримінального чи адміністративного правопорушення або не є наслідком вчинення нею дій у стані алкогольного, наркотичного чи токсичного сп’яніння, або навмисного спричинення собі тілесного ушкодження;
- документа, що посвідчує особу з даними про прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) особи і про реєстрацію місця проживання (за наявності);
- документа, що засвідчує реєстрацію фізичної особи у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків, виданого органом доходів і зборів.
Сума виплати залежить від групи інвалідності або ступеня втрати працездатності:
- від 400 до 70-кратного прожиткового мінімуму — за інвалідність;
- від 70 до 50-кратного прожиткового мінімуму — за втрату працездатності без інвалідності.
Одноразову грошову допомогу в разі поранення перераховують на банківський рахунок, вказаний одержувачем. Якщо уповноважений орган відмовляє у виплаті, таке рішення можна оскаржити — зокрема, шляхом звернення до суду.
МАТЕРІАЛЬНА ДОПОМОГА ДЛЯ ВИРІШЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВИХ ПИТАНЬ
Виплачується в розмірі місячного грошового забезпечення відповідно до займаної посади. Для отримання такого виду виплати військовослужбовцю слід подати рапорт на ім’я безпосереднього командира.
ГРОШОВА ДОПОМОГА ДЛЯ ОЗДОРОВЛЕННЯ
Виплачується в розмірі місячного грошового забезпечення відповідно до займаної посади. Для цього необхідно подати рапорт на ім’я безпосереднього командира.
Залишити відповідь