Військовослужбовці, котрі отримали поранення, контузію або травму, мають право на грошову допомогу від держави. Зокрема, передбачено як щомісячні виплати, так і одноразові компенсації, залежно від обставин, наголошують у Мін’юсті.

ЩОМІСЯЧНЕ ГРОШОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

За військовослужбовцем зберігається його грошове забезпечення за останньою займаною посадою. Жодних додаткових заяв чи рапортів подавати не потрібно.

ДОДАТКОВА ВИНАГОРОДА В РОЗМІРІ 100 ТИС. ГРН

Цю виплату призначають під час лікування у стаціонарі або перебування у відпустці після тяжкого поранення.

Щоб її отримати, необхідно:

звернутися за довідкою про обставини поранення — її можна отримати у начальника медичної служби, медзакладі, ТЦК або подати рапорт у своєму підрозділі; довідка має підтверджувати причинний зв’язок між пораненням та виконанням військового обов’язку, зокрема захистом батьківщини або проходженням служби;

передати довідку до своєї частини.

Якщо довідка не була видана — необхідно звернутися з рапортом до командира військової частини, в якій служить військовослужбовець.

Додаткову винагороду виплачуватимуть щомісяця протягом лікування на стаціонарі та для військовослужбовців, які отримують медичну та/або реабілітаційну допомогу у сфері охорони здоров’я в стаціонарних умовах чи перебувають у відпустці після тяжкого поранення за висновком (постановою) ВЛК.

Якщо ж військовослужбовець припинив отримувати додаткову винагороду в розмірі 100 тис. грн, йому необхідно подати рапорт на ім’я безпосереднього командира щодо його включення до наказу про її виплату.

ОДНОРАЗОВА ГРОШОВА ДОПОМОГА У РАЗІ ІНВАЛІДНОСТІ АБО ЧАСТКОВОЇ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ БЕЗ ВСТАНОВЛЕННЯ ІНВАЛІДНОСТІ

Для її отримання треба пройти декілька етапів:

отримати довідку про обставини травми та пройти ВЛК;

звернутися до експертної команди лікарів з оцінювання повсякденного функціонування особи, яка встановить інвалідність або ступінь часткової втрати працездатності;

звернутися за оформленням виплати — документи можна подавати через уповноважену особу у військовій частині, через ТЦК та СП або самостійно до Міноборони.

Перелік документів:

заява про виплату одноразової грошової допомоги у зв’язку з встановленням інвалідності чи часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності;

завірена копія довідки до акта огляду МСЕК або витягу з рішення ЕКОПФО про встановлення групи інвалідності чи відсотка втрати працездатності із зазначенням причинного зв’язку інвалідності чи втрати працездатності.

До заяви необхідно додати копії:

постанови відповідної ВЛК щодо встановлення причинного зв’язку поранення (контузії, травми або каліцтва), захворювання;

документа, що свідчить про причини та обставини поранення, зокрема про те, що воно не пов’язане із вчиненням особою кримінального чи адміністративного правопорушення або не є наслідком вчинення нею дій у стані алкогольного, наркотичного чи токсичного сп’яніння, або навмисного спричинення собі тілесного ушкодження;

документа, що посвідчує особу з даними про прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) особи і про реєстрацію місця проживання (за наявності);

документа, що засвідчує реєстрацію фізичної особи у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків, виданого органом доходів і зборів.

Сума виплати залежить від групи інвалідності або ступеня втрати працездатності:

від 400 до 70-кратного прожиткового мінімуму — за інвалідність;

від 70 до 50-кратного прожиткового мінімуму — за втрату працездатності без інвалідності.

Одноразову грошову допомогу в разі поранення перераховують на банківський рахунок, вказаний одержувачем. Якщо уповноважений орган відмовляє у виплаті, таке рішення можна оскаржити — зокрема, шляхом звернення до суду.

МАТЕРІАЛЬНА ДОПОМОГА ДЛЯ ВИРІШЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВИХ ПИТАНЬ

Виплачується в розмірі місячного грошового забезпечення відповідно до займаної посади. Для отримання такого виду виплати військовослужбовцю слід подати рапорт на ім’я безпосереднього командира.

ГРОШОВА ДОПОМОГА ДЛЯ ОЗДОРОВЛЕННЯ

Виплачується в розмірі місячного грошового забезпечення відповідно до займаної посади. Для цього необхідно подати рапорт на ім’я безпосереднього командира.