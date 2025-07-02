Львівська митниця передала музею ікону, яка становить культурно-історичну цінність.

До Тернопільського обласного художнього музею передали старовинну ікону «Христос Вседержитель», створену невідомим майстром на Слобожанщині.

«Дуже дякуємо Львівській митниці за унікальний експонат. Образ Христа, створений на початку 20 століття олійними фарбами, має хатнє чи церковне призначення. Ікона чудово збереглася, вона оздоблена красивим металевим окладом і наслідує способи українського барокового мистецтва», – зазначила Наталя Піщев, головний зберігач фондів музею.

Згідно з експертним висновком, вартість ікони сягає понад 10 тис. гривень і становить історико-культурну цінність.

Ікону вилучили працівники Львівської митниці у пасажира потягу «Київ – Перемишль». Громадянин Канади намагався незаконно вивезти образ з України в листопаді 2023 року через митний пост «Мостиська–залізничний».