Коренева шийка дерева — це умовна межа, де корінь переходить у стовбур. Визначити її нескладно.

* Візуально. Знайдіть місце, де колір кори змінюється від темного до світлого. Це і є коренева шийка;

* На дотик. Кора кореня зазвичай м’якша і гладкіша, ніж кора стовбура;

* За розташуванням. Коренева шийка розташована на 3–4 см вище перших коренів.

Чому так важливо знати, де розташована коренева шийка? Тому що при посадці дерева її не можна заглиблювати: вона повинна бути на рівні ґрунту або трохи вище. У кореневій шийці активно проходять обмінні процеси рослин, отож вона має добре провітрюватися та забезпечуватись киснем.

Заглиблена коренева шийка може загнити, що призведе до захворювання і загибелі дерева. Крім того, заглиблення перешкоджає доступу кисню до коренів, що також шкодить дереву. Тривалий час дерева можуть рости і плодоносити, однак поступово слабнуть, пригнічуються, що часто сприймається як нестача мінерального живлення.

При посадці важливо не сплутати кореневу шийку та місце щеплення, яке розташоване на 5–7 см вище. Під час відлиг треба стежити, щоб коренева шийка не була підтоплена та не вимокала.

Іван СИМАКОВ, садівник.