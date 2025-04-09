У Мінсоцполітики звертають увагу власників житла, котрі безоплатно розмістили у себе ВПО за програмою «Прихисток»: призначення та виплату компенсацій за комунальні послуги й тимчасове проживання ВПО від 1 березня здійснює ПФУ.

Списки отримувачів компенсації ще в березні було передано до Пенсійного фонду. Тому тим, хто отримував компенсацію, її надання буде продовжено автоматично, додатково нікуди звертатись не потрібно.

А тим власникам, які планують вперше скористатись програмою «Прихисток», або скористалися нею з початку року, необхідно звертатись до Пенсійного фонду України. Це можна зробити онлайн чи офлайн.

При цьому власник житла разом з представником сім’ї-ВПО подають заяву та повідомлення (встановленої форми).

Довідково. Компенсацію витрат призначають на 6 місяців, потім вона автоматично продовжується ще на 6 місяців (після проведення перевірки права на її призначення). Розмір компенсації — 450 грн на місяць за розміщення однієї людини.

Компенсацію не призначають, якщо:

власник житла та ВПО пов’язані родинними зв’язками;

ВПО понад місяць не проживає в житловому приміщенні, за адресою якого надають компенсацію, або перебуває за кордоном більше 30 календарних днів підряд на дату проведення перевірки, або ВПО протягом 3-х місяців до звернення придбано, отримано безоплатно чи на пільгових умовах житло.

Контакт-центр ПФУ: 0 800 503 753; 0(44) 281-08-70.