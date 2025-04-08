Маючи свіжозібраний березовий сік, можете приготувати найрізноманітніші напої. Весь секрет — у добавках. Просто покладіть у 3-літрову банку і залийте соком.

Сухофрукти — добре підійдуть сушені яблука та груші (близько 120 г). Насиченості смаку додадуть чорнослив чи курага.

Родзинки — сушений виноград допоможе надати ніжного фруктового смаку напою.

Лимон, апельсин — цитрусові нотки надають соку насиченого аромату, напій збагачується вітаміном С, набуває красивого жовтого кольору.

Гілочки смородини додадуть напою легкого ягідного аромату та приємного відтінку смаку.