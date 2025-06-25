Надати звичайній гречаній каші яскравого та небанального смаку допоможуть гриби, овочі, томатний соус і прянощі. Гречка виходить розсипчастою, ситною та дуже смачною. До того ж готується страва на одній сковороді, тож не доведеться мити багато посуду.

180 г гречаної крупи

1 невеликий кабачок (цукіні)

4 невеликі помідори

250 г печериць

1 велика цибулина

1 середня морквина

1 солодка червона перчина

70 г томатного соусу

сіль

чорний мелений перець

1 чайна ложка сушеного орегано

олія

4–5 гілочок свіжого кропу

Цибулину та перчину нарізаємо кубиками, морквину — четвертинками кружечків, кабачок — середніми часточками. У розігрітій глибокій сковороді обсмажуємо з олією цибулю до прозорості. Додаємо моркву, обсмажуємо ще 2 хв. Викладаємо солодкий перець, готуємо разом на слабкому вогні 3–4 хв.

Гриби нарізаємо тонкими пластинками або шматочками та викладаємо до овочів. Обсмажуємо овочі з грибами близько 7 хв., до випаровування рідини. До сковороди додаємо кабачки. Обсмажуємо все разом близько 5 хв. до зменшення у розмірі кабачків.

Помідори нарізаємо середніми шматочками та додаємо до грибів і овочів. Одночасно додаємо томатний соус, сіль, перець та орегано. Обсмажуємо ще 2 хв.

Потім всипаємо гречку. Перемішуємо та обсмажуємо вміст сковороди 2–3 хв., щоб гречка просочилася соусом і соком овочів. Додаємо гарячу воду (350 мл). Накриваємо кришкою і на малому вогні, не перемішуючи, готуємо вміст сковороди близько 25 хв. до випаровування води та готовності гречки.

Розкладаємо страву по тарілках, притрушуємо посіченим кропом.