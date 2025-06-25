За вмістом поживних речовин, смаковими якостями та засвоюваністю ця культура переважає всі види капусти. Червень — дуже важливий місяць для догляду за цвітною капустою, адже саме в цей період активно формуються головки. Як зробити так, щоб бути з хорошим урожаєм?

Дотримання температурного режиму. Цій культурі холодно вже при +10 градусах та спекотно при +25. За високих температур головки погано зав’язуються, припиняють ріст, швидко стають рихлими, розсипаються. Оптимальні для неї 16–18 градусів.

Полив. У червні цвітна капуста потребує регулярного й достатнього поливу, особливо в спекотні дні. Нестача вологи є причиною формування дрібних і нещільних головок. Поливають рослини під корінь, намагаючись не потрапляти на листя та головки. Зазвичай достатньо 1–2 поливів на тиждень по 6–10 л на кв.м, але в сильну спеку, можливо, доведеться й більше.

Підживлення. У період активного росту та формування головок цвітна капуста особливо потребує поживних речовин. На недостатньо удобрених ділянках рослини утворюють невелику розетку листя і формують дрібні головки. Зараз їй потрібні калій і фосфор, тому можна підживити комплексними мінеральними добривами. Можна на 10 л води додати 40 г суперфосфату, 30 г аміачної селітри, по 2 г борної кислоти та хлористого калію. Підійде розчин коров’яку (1:10) або пташиного посліду (1:20) з додаванням суперфосфату та сульфату калію. Підживлюють після поливу, щоб не обпекти кореневу систему рослин.

Розпушування ґрунту та прополювання. Необхідно регулярно розпушувати ґрунт у міжряддях та навколо рослин, щоб забезпечити доступ повітря до коренів і запобігти утворенню кірки. Але зовсім не глибоко, аби не травмувати корінці, які у неї досить слабкі та розташовані близько до поверхні ґрунту. Важливо своєчасно видаляти бур’яни, які забирають у капусти поживні речовини, вологу та затінюють.

Захист від шкідників і хвороб. Цвітну капусту уражують такі шкідники, як білан капустяний, капустяна міль, попелиця, хрестоцвіті блішки. Якщо шкідників небагато, краще використовувати біологічні препарати або народні методи. За сильного ураження застосовують інсектициди відповідно до інструкції. З хвороб цвітній капусті найчастіше дошкуляють кила, чорна ніжка, фузаріоз, мокра гниль та інші. Хорошою профілактикою кили стане періодичне обпудрювання головок деревним попелом. Крім того, кила швидко розвивається на кислих ґрунтах. Для профілактики дуже важливо дотримуватись сівозміни, не загущувати посадки, забезпечувати хороший дренаж. При виявленні ознак хвороб уражені рослини видаляють, а грядки обробляють відповідними препаратами.

Затінення головок. Як справжня красуня (недаремно ж вона не просто капуста, а цвітна!), ця культура потребує захисту від спекотних променів сонця. У жарку погоду головки можуть пожовтіти або стати розсипчастими. Щоб цього уникнути, коли головка досягне розміру курячого яйця, її прикривають кількома верхніми листками, надламавши їх над головкою або зв’язавши між собою. Це також допоможе зберегти білий колір головки. За потреби цю процедуру повторюють, оскільки зламане листя може відсунути вітер або дощ. От уже справжня аристократка!

Підгортання. Легке підгортання зміцнить рослини та посилить ріст коренів. Роблять його обережно, оскільки, як уже згадувалось, корені у цвітної капусти розташовані неглибоко.

Лідія ГЕРАЩЕНКО.