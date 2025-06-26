Роз’ясніть, які пільги мають ветерани для придбання житла, на які саме категорії вони поширюються?

Олексій.

Дійсно, держава виплачує грошову компенсацію на придбання житла для певних категорій ветеранів і ветеранок, членів сімей загиблих (зниклих безвісти, померлих) захисників і захисниць.

Це компенсація, яку надають з державного бюджету через субвенцію місцевим бюджетам. Людина отримує кошти на спеціальний рахунок і самостійно купує житло.

У Мінветеранів роз’яснюють, хто має право, скільки передбачено коштів, як дізнатись про свій статус і що робити, якщо вас не включили у список.

1. Право на грошову компенсацію мають:

учасники бойових дій з інвалідністю І–ІІ групи;

члени сімей загиблих (зниклих безвісти, померлих внаслідок поранень/контузії/захворювання), які мають відповідний статус.

! Обов’язкова умова — перебування на квартирному обліку.

2. Розмір компенсації залежить від формули, передбаченої в постанові №719. Вона враховує:

кількість осіб у родині;

наявність житла;

інвалідність;

вартість житла у відповідному регіоні (опосередкована);

додаткові витрати на оформлення.

3. Для подання документів потрібно звернутися до місцевих органів за місцем квартирного обліку — управлінь з питань соцзахисту або підрозділів із питань ветеранської політики.

Подати документи можна особисто або онлайн, якщо є технічна можливість.

4. У разі, якщо вас не включили до списку на отримання компенсації:

уточніть статус свого квартирного обліку в місцевому органі;

перевірте повноту поданих документів;

у разі відмови — маєте право оскаржити рішення в суді.

5. Після ухвалення рішення комісії гроші надходять на спеціальний рахунок заявника. Загальний термін розгляду — до 18 робочих днів з моменту подачі повного пакета документів.

6. Кошти надходять на спеціальний рахунок заявника. Їх можна використати виключно на придбання житла.

7. Строк, протягом якого має бути здійснено покупку житла, визначається рішенням комісії і зазвичай становить до 12 місяців.