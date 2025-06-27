За консистенцією він виходить як негустий мед — тягучий, солодкий і дуже ароматний.

200 г свіжої м’яти

500 г цукру

250 мл води

1/4 чайної ложки лимонної кислоти

М’яту миємо, обсушуємо та нарізаємо довільно разом із гілочками. Складаємо в каструлю, заливаємо холодною водою і ставимо на вогонь. Потрібно приготувати м’ятний відвар. Варимо м’яту приблизно 10 хв. Знімаємо з вогню та залишаємо під кришкою на кілька годин настоятися, або й на цілу добу. Потім м’яту сильно віджимаємо. Отриманий відвар проціджуємо через дрібне сито. Всипаємо цукор, додаємо лимонну кислоту та ставимо каструлю на плиту. Потрібно настій уварити до повного розчинення цукру.

Після закипання варимо 10–15 хв. або до бажаної густоти. У гарячому вигляді розливаємо сироп в чисті банки та закриваємо кришками.

Даємо повністю охолонути — і наш м’ятний сироп готовий. Я зазвичай зберігаю його в холодильнику.

Універсально!

М’ятний сироп можна додавати в чаї, лимонади, коктейлі. Просочувати бісквітні, вафельні коржі та кекси. Подавати як соус до морозива, млинців і оладок.

Аліна ЧЕПУРНА. м. Ковель.