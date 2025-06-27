Уже не вперше висаджую гортензії у квітнику, а рослини з часом в’януть і пропадають. Дуже засмучуюсь, бо й коштують недешево, і дуже вже хочеться нарешті мати квітучу гортензію.

Юлія ГАЛЬЧЕНКО. Київська обл.

На жаль, авторка листа майже нічого не розповіла про те, як саме висаджує гортензії, де купує рослини і в якому вигляді. Гортензія — рослина не надто примхлива, але є певні умови, які їй конче необхідно забезпечити. Це передусім затінок (але не повна тінь). Пані Юлія зазначає, що висаджує рослини у квітнику, а квітник ми зазвичай розбиваємо на сонячному місці, адже більшість квітів усе ж сонцелюби. Тому, можливо, треба змінити місце посадки. Багато років тому я також висаджувала гортензії на сонці, але вони більш-менш росли до липня. А коли починалась сильна спека, то просто згоряли під палючими променями. До осені пересаджувати кущі вже не варто, але якщо навесні висадили гортензію на сонечку, зведіть над нею навіс, прикриваючи в найспекотніші години агроволокном, старим тюлем тощо. А восени вже пересадіть у більш підходяще місце.

Друга важлива умова — рясні поливи. Ця рослина ну дуже любить воду. Недаремно в Японії її називають «та, що сумує за водою». Навіть нетривала посуха може звести нанівець усю вашу працю. Особливо згубним дефіцит води є для молодих рослин. А от дорослі, розлогі кущі потребують вологи вже менше. Оптимальним поливом буде 1–1,5 відра води під дорослий кущ раз на тиждень. Для підтримання вологості вкрийте ґрунт навколо гортензії шаром мульчі.

Крім того, кореневу систему гортензій можуть під’їдати личинки хруща, що спричиняє в’янення та загибель рослин. Тож якщо листя не підіймається навіть після поливу, вочевидь, слід шукати шкідника. Для цього кущ доведеться викопати й оглянути кореневище. Якщо виявите, що проблема саме в цьому, перед посадкою замочіть корені в розчині інсектициду (Актара чи відповідники). Великі рослини можна полити під корінь розчином нашатирного спирту (20 г на 10 л води). При перекопуванні слід видаляти личинки хрущів, а також регулярно знищувати бур’яни.

Розповім про ще один важливий нюанс. Одного разу я купувала гортензію в горщику. Поскаржилась продавцю, що не дуже товаришую з цією рослиною, а він порадив при посадці трохи присипати пристовбурну частину городньою землею. Адже субстрати, в яких продають рослини, переважно торф’яні. А торф, як відомо, дуже швидко пересихає. А якщо трохи прикрити торф ґрунтом, субстрат пересихатиме не так швидко.

І ще один момент, від нас незалежний. Причина неуспіху може критись у самих рослинах, які купуємо. Нещодавно сусідка придбала гарну, квітучу, здорову на вигляд гортензію. Висадила в затінку, рясно поливала, але тижні за три та все одно загинула. Можливо, виробник перегодував рослину добривами або ж були різко змінені умови вирощування. Одне слово, буває і так.

Тетяна БОГОВИК.