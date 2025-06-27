Стрес — це природна реакція організму. Його відчувають усі: ветерани, їхні родини, волонтери, медики, цивільні. Дехто дуже спокійно (стійко) справляється зі стресовими ситуаціями, навіть дуже складними та небезпечними, через особливості психіки — психіка лабільна, людина швидко адаптується! І якщо ви бачите когось, хто не виявляє певних стереотипних реакцій, це ще не говорить про його безсердечність або не чуйність… просто людина більш витривала.

Добра новина: в більшості випадків стрес можна подолати за допомогою простих технік самодопомоги. Регулярна рутина, спілкування, достатній сон, харчування та фізична активність — вже потужна основа для психічної стабільності, підбадьорюють у Мінветеранів. А ще є практики, які можна виконувати щодня — незалежно від ситуації.

1. Заземлення

Ця вправа допомагає повернутися до моменту «тут і зараз», коли вас охоплюють тривожні думки або сильні емоції. Вона активізує ваші п’ять органів чуття.

Виконайте вправу: назвіть

5 предметів, які бачите навколо;

4 звуки, які чуєте;

3 речі, до яких торкаєтесь (ваше волосся, тканина одягу, стілець);

2 запахи, які відчуваєте (парфуми, кава, свіже повітря);

1 смак у роті (чай, жуйка або просто слина).

Потім скажіть уголос або подумки: де ви, що робите, хто поруч, що відчуває ваше тіло.

Практикуйте цю техніку також у спокійні моменти — щоб вона стала звичною в кризові.

2. Знімаємося з «гачка»

«Гачки» — це болючі думки або емоції, які буквально чіпляють нас і тягнуть у негатив. Вони можуть бути пов’язані з минулим, провиною, страхом, злістю чи тривогою.

Як діяти

Усвідомте думку чи емоцію: «Я боюся», «Я не впораюся», «Зі мною щось не так».

Назвіть її: «Це просто думка» або «Це страх».

Приземліться через дію: виконайте вправу заземлення або зробіть просту побутову дію — налийте воду, зателефонуйте другу, складіть речі.

Мета — не позбутися почуттів, а припинити дозволяти їм керувати вами.

3. Жити згідно з цінностями

Цінності — це як компас. Навіть коли навколо хаос, вони допомагають залишатися вірним собі.

Визначте, що для вас справді важливо:

«піклуватися про близьких»;

«допомагати побратимам»;

«бути доброю мамою/хорошим другом».

Оберіть маленькі дії, які втілюють ці цінності:

«читати з дитиною щовечора 10 хвилин»;

«подзвонити побратиму й запитати, як він»;

«написати лист подяки або підтримки»;

Складіть короткий план — 2–3 дії на тиждень.

Це не просто звички — це спосіб жити з опорою на власні сенси. Це дає сили, навіть у дуже складні моменти.

Так, ми знаємо, що ці техніки можуть не всім підходити, але в такому випадку маємо працювати над тим, щоб зберегти свій ресурс. На жаль, у багатьох немає часу відкладати пошук ресурсу «на вихідні»… «на відпустку»… «на час насолоди життям», чекати цікавих пропозицій або «накопичити на потім»… Усього цього може просто ніколи не статись.

Сенс кожного дня — ось наша історія! Улюблена кава зранку, турбота про себе і близьких кожного дня, добрі справи і ставлення до оточуючих, маленькі цілі та великі задачі… й особисті досягнення.

Наш ресурс — це кожен день життя!

Якщо стрес триває довго й заважає жити — не зволікайте зі зверненням по допомогу до психолога або ж приєднайтесь до груп підтримки.

Гаряча лінія кризової підтримки Українського ветеранського фонду працює цілодобово — 0800 332 029.