15 років тому ми збудували будинок, оформили, як належить, живемо в ньому своєю сім’єю. А оце читаємо про Державний реєстр речових прав, та й думаємо з чоловіком: чи й наш будинок там треба зареєструвати? Для чого це робиться?

Катерина ЛІЩУК.

Державна реєстрація речових прав на нерухоме майно є важливою юридичною процедурою для всіх українців, наголошують у Мін’юсті. Якщо ваше житло було збудоване до 2013 року, варто внести відомості про нього до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (ДРРП).

Цей важливий крок дозволить отримати низку переваг

Юридичну захищеність — офіційна реєстрація підтверджує ваші права на нерухомість, що захищає вас від можливих спроб оскарження права власності іншими особами.

Правову визначеність — реєстрація забезпечує ясність у правовому статусі власності, що важливо при укладанні угод, таких як купівля–продаж, дарування або спадкування.

Можливість здійснення угод — без реєстрації права власності ви не зможете законно продавати, здавати в оренду або передавати нерухомість у спадок.

Доступ до кредитування — багато банків вимагають документальне підтвердження права власності для надання кредитів під заставу нерухомості.

Участь у державних програмах — реєстрація є необхідною для участі в різних державних програмах, пов’язаних з нерухомістю. Наприклад, щодо відновлення майна та отримання компенсації за зруйноване майно.

Офіційні дані — реєстрація забезпечує внесення інформації про ваше право власності до Державного реєстру, що є важливим для статистики та правозахисної діяльності.

Де зареєструвати

Місце реєстрації є досить диференційованим, тому громадяни мають право самостійно його обрати з існуючого переліку.

Державний реєстратор, який перебуває у трудових відносинах з виконавчим органом сільської, селищної та міської ради, Київської, Севастопольської міської, районної, районної у містах Києві та Севастополі держадміністрацією.

ЦНАП.

Державна нотаріальна контора або приватний нотаріус.

Через портал «Дія» (у разі державної реєстрації прав на нерухоме майно (відмінне від земельної ділянки), реєстрацію яких проведено до 1 січня 2013 року відповідно до законодавства, що діяло на момент їх виникнення). Зазначена послуга наразі доступна у 21 області. Недоступна — в Донецькій, Луганській, Херсонській областях та м.Києві. Людина обов’язково повинна мати кваліфікований електронний підпис.

Потрібні документи

Заява на реєстрацію, яка має бути оформлена за встановленою формою в Держреєстрі речових прав.

Документ, що підтверджує право власності. Це може бути договір купівлі–продажу, дарування, свідоцтво про спадщину або інший документ, який підтверджує це право.

Технічний паспорт — документ, що містить характеристики нерухомого майна.

Паспорт і реєстраційний номер облікової картки платника податків.

Документ про оплату адмінзбору (квитанція). Якщо майно зареєстровано до 1 січня 2013 року, то процедура безкоштовна.

Додаткові документи. Якщо нерухомість оформлена на кількох власників, можуть знадобитися їхні підписи та згоди, довідки, засвідчені в установленому законодавством порядку, копії документів тощо.

Строки проведення

Реєстрація прав проводиться в день внесення відповідної заяви до Державного реєстру прав, за винятком випадків, передбачених Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». Загальний строк проведення процедури не перевищує п’яти робочих днів з моменту реєстрації заяви в реєстрі.

Надання інформації з Держреєстру в електронному форматі здійснюється в режимі реального часу.

Якщо у Держреєстрі вже зареєстровані інші заяви щодо цього ж об’єкта нерухомості, строк реєстрації визначається від дня ухвалення державним реєстратором рішення про реєстрацію прав або про відмову в такій реєстрації щодо заяви, поданої раніше.

Вартість

За державну реєстрацію права власності справляється адмінзбір у розмірі 0,1 прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Якщо громадяни бажають скоротити 5-денний строк очікування, то це коштуватиме:

1 прожитковий мінімум для працездатних осіб — за строк у два робочі дні;

2 прожиткові мінімуми для працездатних осіб — за строк в один робочий день;

5 прожиткових мінімумів для працездатних осіб — за строк у 2 години.

Докладніше ознайомитися з тарифами на послуги з проведення реєстраційних дій можна в ст.34 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».