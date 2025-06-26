Просто і швидко готуються та виходять дуже смачними. На вечерю чи обід, та навіть як перекус підійдуть чудово.

300 г крабових паличок

200 г твердого сиру

1 яйце

2 столові ложки сметани

4 столові ложки борошна

4 гілочки петрушки

1–2 зубчики часнику

олія

Для панірування:

борошно

1 яйце

панірувальні сухарі

сіль

Крабові палички та сир натерти на великій тертушці. Петрушку дуже дрібно посікти. Змішати все у мисці, додати яйце, сметану та вичавлений часник, перемішати. Всипати борошно і ще раз добре перемішати. Мокрими руками сформувати котлети, вага однієї — приблизно 60 г. З цієї кількості інгредієнтів виходить 10 штук. Далі обкачати котлети в борошні. Занурити у збите яйце. Яйце для паніровки трохи посолити. Обсипати панірувальними сухарями.

Смажити котлети з обох боків до рум’яної скоринки на вогні вище середнього, на олії. Кришкою не накривати. Готові викласти на паперовий рушник, щоб увібралися надлишки олії, а потім вже подавати.

Юлія КУЧЕР. м. Жмеринка.