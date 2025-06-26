Просто і швидко готуються та виходять дуже смачними. На вечерю чи обід, та навіть як перекус підійдуть чудово.
- 300 г крабових паличок
- 200 г твердого сиру
- 1 яйце
- 2 столові ложки сметани
- 4 столові ложки борошна
- 4 гілочки петрушки
- 1–2 зубчики часнику
- олія
Для панірування:
- борошно
- 1 яйце
- панірувальні сухарі
- сіль
Крабові палички та сир натерти на великій тертушці. Петрушку дуже дрібно посікти. Змішати все у мисці, додати яйце, сметану та вичавлений часник, перемішати. Всипати борошно і ще раз добре перемішати. Мокрими руками сформувати котлети, вага однієї — приблизно 60 г. З цієї кількості інгредієнтів виходить 10 штук. Далі обкачати котлети в борошні. Занурити у збите яйце. Яйце для паніровки трохи посолити. Обсипати панірувальними сухарями.
Смажити котлети з обох боків до рум’яної скоринки на вогні вище середнього, на олії. Кришкою не накривати. Готові викласти на паперовий рушник, щоб увібралися надлишки олії, а потім вже подавати.
Юлія КУЧЕР. м. Жмеринка.
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