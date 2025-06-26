Багато усілякої інформації можна знайти про різноманітні добрива: як органічні, так і мінеральні. Я ж хочу розповісти про таке натуральне та безпечне для рослин добриво, як гірчична макуха — те, що залишається після віджиму насіння для олії. Використовую макуху гірчиці холодного віджиму, оскільки вона зберігає більше корисних речовин.

ПЕРЕВАГИ

Це добриво збагачує ґрунт легкозасвоюваними поживними речовинами: містить фосфор, калій, азот, кальцій, залізо та інші мікроелементи. Повільно розкладаючись у ґрунті, воно поступово віддає ці поживні речовини рослинам протягом тривалого часу. Також гірчична макуха робить ґрунт більш пухким, повітропроникним і вологоємним, що сприятливо впливає на кореневу систему рослин.

Крім того, вона має потужні фітосанітарні властивості. Ефірні олії, що містяться в гірчичній макусі, відлякують багатьох шкідників: нематод, вовчка, личинок хруща, дротяників, слимаків, морквяну та цибулеву муху, гризунів, і навіть пригнічують деякі види бур’янів. Малину рятую так від довгоносика. Також гірчична макуха допомагає боротися зі збудниками фітофторозу та фузаріозу, шкідливою мікрофлорою, гнилями.

НОРМИ ВНЕСЕННЯ

При посадці розсади та посіві насіння вношу в лунки по ст.л. макухи, перемішуючи з ґрунтом, для полуниці даю по пів ложки. При посіві в борозенки — жменю макухи на кв.м. Як основне добриво при підготовці ґрунту восени або навесні перед перекопуванням рівномірно розсипаю макуху по поверхні грядок і загортаю в ґрунт (від 200 г до 1 кг на кв.м залежно від складу ґрунту та ураження шкідниками та хворобами). Для підживлення рослин також розсипаю макуху між рядами, злегка розпушую ґрунт і поливаю. Або ж готую настій: заливаю макуху водою 1:10, настоюю кілька днів і поливаю посіви. При посадці ягідників і плодових дерев вношу в посадкову яму 0,5–1 кг макухи та ретельно перемішую із землею.

При появі ґрунтових шкідників розсипаю макуху навколо уражених рослин і злегка прикопую або ж обпудрюю попередньо зволожені рослини.

Важливо! Гірчична макуха може підвищувати кислотність ґрунту. Цей ефект можна нейтралізувати внесенням деревної золи (150–200 г на кв.м). Також небажано застосовувати її до рослин із родини хрестоцвітих, до яких належить також гірчиця.

До речі! 10 кг макухи гірчиці за поживністю дорівнюють куб.м коров’яку. Певною мірою гірчичну макуху може замінити гірчичний порошок.

Ганна СМОЛОВИК. Тернопільська обл.