Із початком весни я починаю ретельно доглядати свою полуницю (садову суницю), а вона віддячує за це рясними врожаями смачних великих ягід. Отже, що потрібно зробити зараз?

Прибирання. Щойно земля трохи підсохне, прибираю з грядок старе листя, мульчу та сміття, адже в органічних рештках можуть зимувати шкідники та міститись збудники хвороб. Ще один плюс очищення грядок — ґрунт швидше прогріється. Ретельно оглядаю кожен кущик і видалю сухе, пошкоджене та хворе листя, а також вуса, якщо вони не потрібні для розмноження. При цьому важливо не пошкодити сердечко кущиків, тому працювати потрібно гострим інструментом. За зиму земля сильно ущільнюється, що заважає рослинам розвиватися. Тож ґрунт між рядами обов’язково розпушую, щоб забезпечити доступ повітря до коріння. Але оскільки воно розташоване близько до поверхні, робити це слід обережно. Оголені корінчики підгортаю землею, але так, щоб не присипати сердечко.

Підживлення. Після прибирання та розпушування ґрунту, підживлюю свої грядки. О цій порі суниця потребує азотних добрив, для цього використовую аміачну селітру чи карбамід: ст.л. порошку розчиняю у відрі води або посипаю на 1 м грядки та прикопую. Окрім того, використовую розчин коров’яку (1:10) та пташиного посліду (1:20). Корисно буде підсипати кущі невеликим шаром компосту. А перед цвітінням у 10 л води розбавляю 2 ст.л. нітрофоски та ч.л. сульфату калію. Також люблю застосовувати бурштинову кислоту: 1 таблетка (1 г) на 10 л води. Ретельно розчиняю таблетку у воді та поливаю кущики.

Полив. Навесні, особливо в період цвітіння та формування зав’язі, садова суниця потребує регулярного поливу. Це пов’язано з поверхневим розташуванням кореневої системи та великою випаровуючою поверхнею листя. Водночас надмірне зволоження може сприяти розвитку грибкових хвороб. При поливі важливо уникати потрапляння води на листя та квіти, струмінь має бути спрямований під корінь. Після поливу розпушую ґрунт, щоб запобігти утворенню кірки. При розпушуванні важливо стежити за тим, щоб ґрунт не потрапляв у центр куща.

Мульчування. Після підживлення та поливу грядки мульчую соломою, тирсою або іншим матеріалом. Найкраща мульча для полуниці — хвойні голочки. Мульча допоможе зберегти вологу в ґрунті, запобігти хворобам (сіра гниль та інші), росту бур’янів, перегріванню у спеку та захистить ягоди від забруднення.

Захист від шкідників і хвороб. На жаль, суниця схильна до хвороб (сіра гниль, плямистість) і ураження шкідниками. Тому навесні важливі профілактичні обробки грядок. Для боротьби зі збудниками грибкових захворювань застосовую готові фунгіциди, також обробляю ділянку 3–4-відсотковим розчином бордоської рідини або 2–3-відсотковим розчином мідного купоросу. Шкідників знищую готовими інсектицидами. Важливо лише робити хімічні обробки задовго до збирання ягід — чітко згідно з інструкцією.

А якщо вдарить заморозок? Найефективніший спосіб — накрити полуницю агроволокном. Якщо заморозки тривають кілька днів, ввечері накриваю грядки, а вранці накриття знімаю. І ще один важливий момент: на одному місці садову суницю вирощують максимум 4 роки. Після цього рослини старіють, що негативно позначається на плодоношенні, тож кущі потрібно пересадити.

Галина ЖУРБА. Київська обл.