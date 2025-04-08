БРУНЬКИ БУЗКУ І ПОДАГРА

Навесні неодмінно заготуйте бруньки бузку білого. Вони допоможуть при лікуванні подагри: ст.л. подрібненої сировини залити 400 мл окропу. Кип’ятити 5 хв. Настояти 1 год. під кришкою. Процідити. Пити по 100 мл 4 рази на день за 15–20 хв. до їди. Після 14 днів вживання робіть перерву на 7 днів.

КИСЛИЦЯ І КИСЛОТНІСТЬ

Молоду кору кислиці (а навесні і її бруньки) використовують для підвищення кислотності шлункового соку: 2 ст.л. подрібненої сировини (беруть виключно щойно заготовлену) залити 600 мл теплої води. Довести до кипіння і варити 3–4 хв. Настояти 1 год. під кришкою (можна скористатися термосом). Процідити. Відвар пити теплим по 150 мл 4 рази на день за 15–20 хв. до їди. Вживати тільки під час загострення недуги!

КОРА ЛІЩИНИ НЕ ПІДВЕДЕ

Настій молодої кори ліщини (заготовляють будь-якої пори року) застосовують при лікуванні варикозного розширення вен: ст.л. щойно заготовленої подрібненої сировини звечора засипати в термос і залити 200 мл окропу. Настояти мінімум 8 год. Уранці процідити. Пити по 50 мл 4 рази на день за 15–20 хв. до їди. Настій приймати впродовж 21 дня. Потім зробити перерву на 10 днів. Протягом року — 7–8 курсів лікування.

З’ЯВИТЬСЯ АПЕТИТ

Уранці натщесерце, за 20 хв. до сніданку, впродовж 10 хв. пожуйте 4–5 свіжих листочків бобівника трилистого. Ковтати не потрібно. Це додасть вам апетиту. Таке «лікування» можете починати навесні.

РАНИ ТА ПОРІЗИ

Приготуйте мазь: ст.л. козячого жиру, ч.л. солі, 1 дрібно потерту велику цибулину покласти в підготовлений посуд і ретельно перемішати. Гріти на водяній бані 12–15 хв. Остудити. Наносити легким шаром на рани та порізи. Процедуру приймати двічі на день.

ПОЧЕРВОНІННЯ РУК

Столову ложку крохмалю розбавити 200 мл гарячої води. Додати стільки ж теплої води. Використовувати як ванночки для рук. Процедуру приймати 2–3 рази на день по 15–20 хв.

ВІД ПРИЩІВ

Гнійні прищі, жировики на обличчі змащують перекисом водню. Процедуру приймати тричі на день.

Також отримаєте позитивний результат, якщо зволожуватимете їх свіжим лимонним соком або натиратимете скибкою лимона (так само тричі на день). Але після цього обличчя не вмивати водою протягом 1 год.

МАСКА З ЛЬОНУ

Пом’якшує та живить суху шкіру обличчя маска з льону: ст.л. насіння льону відварити у 200 мл води. Має утворитися «кашка». Остудити до температури 40 градусів. Наносити у вигляді маски на обличчя. Процедуру приймати по 20 хв. (краще ввечері перед сном) двічі на тиждень. Після кожної процедури обличчя вмивати теплою водою.

Тарас ЛЕХМАН.