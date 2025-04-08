Із початку воєнних дій мільйони українців були змушені покинути домівки й переїхати в інші регіони. У пошуках нової роботи дехто, на жаль, стикається й із небезпекою стати жертвою примусової праці. Як цього уникнути, радять у Держпраці, посилаючись на матеріали проєкту Міжнародної організації праці «На шляху до безпечної, здорової та задекларованої праці в Україні», що фінансується ЄС.

Конвенція МОП про примусову чи обов’язкову працю №29 визначає таку працю як будь-яку роботу чи службу, яку вимагають від людини під загрозою покарання і для якої ця людина не запропонувала добровільно своїх послуг.

Відмовляйтеся від роботи, якщо мають місце:

психологічний тиск і маніпуляції;

переказ коштів авансом за надання послуг із працевлаштування;

неофіційне працевлаштування;

постійний нагляд, контроль із боку роботодавця;

відмова показати реєстраційні документи;

стислий строк надання згоди на роботу;

завищена обіцяна заробітна плата;

зміна умов праці в останній момент;

вимога віддати комусь паспорт;

договір із незрозумілими умовами праці;

компенсація «понесених» роботодавцем витрат із першої заробітної платні.

Дотримуйтеся таких правил, щоб мінімізувати ризики примусової праці:

тримайтеся групами;

не сідайте до незнайомих автомобілів поодинці;

запишіть номерні знаки авто, котрим їдете, і перешліть знайомим;

не віддавайте документи посереднику з працевлаштування, роботодавцю, іншим невідомим особам;

зробіть копії важливих документів; відправте близьким разом із нещодавно зробленою фотокарткою;

не погоджуйтеся на неофіційну роботу;

переконайтеся, що вам зрозумілі умови працевлаштування: обов’язки, робочий графік, розмір заробітної плати, медичне й соціальне страхування, відпустка й вихідні;

перед підписанням угоди проконсультуйтеся з юристом;

залиште рідним докладну інформацію про місцеперебування та розкажіть про подробиці роботи. Підтримуйте постійний зв’язок із ними, відразу повідомляйте про зміну місцеперебування;

у підозрілих ситуаціях зверніться до поліції.

Маєте сумніви щодо запропонованої роботи та/або стали жертвою примусової праці? Звертайтеся за консультацією:

* Урядова гаряча лінія з протидії торгівлі людьми — тел. 1547.

* Національна гаряча лінія з попередження домашнього насильства, торгівлі людьми та ґендерної дискримінації (Ла Страда Україна):

— тел. 116 123 (з мобільного);

— тел. 0 800 500 335 (з мобільного або стаціонарного).

* Національна гаряча лінія з протидії торгівлі людьми та консультування мігрантів:

— тел. 527 (з мобільного);

— тел. 0 800 505 501 (з мобільного або стаціонарного).

* Сервіс з пошуку роботи для українців у ЄС, який запустили в ЄС для українців (https://eures.europa.eu/viprobuvalniy-proekt-fond-talantiv-es-ukrainska_en).