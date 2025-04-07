Хоч би який вибір пасок пропонували у магазинах, лише в домашній випічці присутні любов і душа, а ще вона індивідуальна, навіть якщо готуєте за одним рецептом.

А що вже говорити про запах, який лине оселею та створює атмосферу свята, сімейного затишку та очікування дива.

100 мл молока

25 г свіжих дріжджів

200 г цукру

550–600 г борошна

100 г сметани (від 20%)

100 г вершкового масла (82,5%)

2 середні яйця

3 столові ложки олії

0,5 чайної ложки солі

дрібка ваніліну

цедра 1 великого лимона

150 г родзинок

Глазур:

50–70 г цукрової пудри

1,5–2 чайні ложки соку лимона

декоративна присипка

Для опари розвести в теплому молоці дріжджі та столову ложку цукру. Всипати 50 г борошна (від загальної кількості). Прикрити рушником, поставити в тепло до утворення піни (приблизно на 15 хв.).

Окремо в мисці змішати яйця, сіль і ванілін. Збити віничком на пишну піну. Додати м’яке вершкове масло, перемішати. Викласти сметану кімнатної температури. Збити кілька секунд віничком до однорідності. До яєчно-масляної суміші додати опару і трохи перемішати. Додати цедру. Всипати поступово борошно, перемішати спочатку в мисці. Потім присипати стіл борошном і вимішувати тісто руками. Наприкінці додати олію і вимішувати з нею — вона додасть тісту пишності. Якщо тісто сильно липне, підсипати ще 50 г борошна.

Тісто не прилипає до рук, виходить не тугим і податливим. Покласти в змащену олією миску, прикрити рушником, поставити в тепло для підйому в два рази на 1 год. Тісто обім’яти. Вмішати підготовлені та просушені родзинки, розподіливши їх по тісту. Розділити тісто на 3 частини, кожну підкачати в кульку. Перекласти у форми, заповнивши на третину. Залишити на розстоювання на 60 хв. Поставити паски в розігріту до 180 градусів духовку (на рівень нижче середнього) приблизно на 35 хв.

Для глазурі розтерти пудру із соком лимона, додаючи його поступово. Глазур має густо сповзати з ложки, тоді добре застигне на пасках. Охолоджену випічку відразу покрити глазур’ю — вона швидко застигає. Декорувати за смаком.