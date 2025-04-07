Планую засадити певну ділянку саду виноградом, раніше справу з цією рослиною не мав. Кілька разів мені зустрічалось таке незрозуміле поняття — росяні корені винограду. Що воно означає? Буду вдячний за відповідь.

Василь БОНДАР. Кіровоградська обл.

Росяними у виноградарстві називають корені, розташовані близько до поверхні ґрунту (до 20–25 см). Вони можуть пересихати в посушливу погоду або вимерзати при незначних морозах. Тому чимало виноградарів вважають, що ці корені потрібно видаляти. Цей процес називають катаруванням, і він забезпечує здоровий розвиток куща, зокрема стимулює розвиток глибших, п’яткових коренів, що забезпечують кращу стійкість і живлення рослини. Крім того, знижується ймовірність промерзання коренів у морозні малосніжні зими та засихання куща в посушливе літо. Також вважають, що катарування покращує врожайність і поліпшує смак ягід. Особливо корисна така процедура кущам, висадженим на легких і піщаних грунтах. А от на важких глинистих, із близьким стоянням ґрунтових вод, навпаки. Бо тут саме поверхневі корені відіграють важливу роль у живленні винограду.

Росяні корені особливо швидко розвиваються у теплі роки з підвищеною вологістю. Посилений розвиток цих коренів послаблює п’яткові корені та спричиняє поступовий перехід кущів на поверхневі. Такі кущі стають більш вразливі до спеки та морозів. Одразу слід зауважити, що процедура ця досить складна. Тому деякі садівники сумніваються в її доцільності. Можливо, тому, що не всі виконують її правильно, а при неправильному катаруванні можна травмувати кореневу систему та завдати кущу шкоди. Як наслідок, виноград слабшає і гине. Тож радимо спочатку спробувати цю процедуру на одному кущі не надто цінного сорту.

ЯК ПРОВОДИТИ

Катарування здійснюють на кущах будь-якого віку. Для плодоносних кущів процедуру проводять один раз на рік навесні. Для молодих — двічі на рік: у червні та серпні. У сонячні та жаркі дні катарування виконують лише рано вранці або в другій половині дня, у похмурі — протягом усього дня.

Навколо стовбура обережно відкопують ґрунт на глибину до 25 см. Гострим секатором видаляють росяні корені, не залишаючи пеньків. Місця зрізів обробляють антисептиком, щоб запобігти інфекціям. Це може бути 3-відсотковий розчин мідного купоросу, товчене деревне вугілля тощо. Після чого зрізи трохи підсушують і заповнюють утворену яму землею.

Важливо! Якщо катарування не проводили кілька років, видалення росяних коренів слід робити не віддразу, а протягом 2–3 років, бо це може ослабити або навіть спричинити загибель куща. Перший раз корені зрізають на третину, потім наполовину. Після катарування обов’язково дезінфікують секатор, адже можна перенести хвороби на здоровий кущ.

Просимо виноградарів поділитися власним досвідом: чи роблять вони катарування, як воно позначається на їхніх кущах, чи доцільне, на вашу думку?

Іван СИМАКОВ, садівник.