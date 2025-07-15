Обсмажені кружальця кабачка із начинкою з кисломолочного сиру під томатною кришечкою стануть окрасою будь-якого літнього застілля. Замість кисломолочного сиру можна використовувати бринзу або фету. Щоб закуска набрала аромату, приготуйте заздалегідь і остудіть у холодильнику.
- 16 кружалець кабачків
- 8 кружалець помідорів
- 200 г кисломолочного сиру
- 50 г твердого сиру
- 2–3 столові ложки густої сметани
- сіль
- чорний мелений перець
- 3 зубчики часнику
- борошно
- олія
- зелень петрушки та кропу
Кружальця кабачка викласти на дошку. Посолити з обох боків. Залишити на 15 хв., щоб виділили сік. Промокнути паперовим рушником. Обкачати в борошні. Обсмажити з обох боків до рум’яності. Викласти на паперовий рушник, щоб позбутися зайвого жиру.
Кисломолочний сир розтерти, щоб не було грудочок. Зелень посікти. Часник вичавити. У кисломолочний сир додати зелень, часник, поперчити, посолити. Викласти тертий твердий сир і сметану. Все ретельно розмішати. Консистенцію регулюйте на власний смак.
Кружальця томату посолити, поперчити за смаком. 8 кружалець кабачків викласти на таріль. Змастити кожне частиною сирної маси. Зверху — помідори і сирна маса. Накрити кружальцями кабачків. Змастити сирною масою. Прикрасити зеленню.
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