За кілька місяців моїй доньці, котра має ІІ групу інвалідності, виповнюється 18 років. Як нам бути із підтвердженням статусу, куди звертатися?

Ольга НИЩЕНКО.

Після досягнення 18 років дітьми, котрим раніше було встановлено інвалідність, необхідно пройти оцінювання повсякденного функціонування, яке проводять експертні команди з метою встановлення статусу інвалідності для дорослих.

Цей процес стосується дітей з інвалідністю, в яких наближається 18-річчя, їхніх родин, а також лікарів, які супроводжують таких пацієнтів.

Раніше питання інвалідності після досягнення повноліття вирішували через лікарсько-консультативні комісії (ЛКК) і медико-соціальні експертні комісії (МСЕК). У новій системі рішення про статус інвалідності приймають експертні команди на основі оцінювання повсякденного функціонування людини, роз’яснюють у МОЗ.

Відповідно до ст.7 Закону України «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні», дитина може бути направлена на оцінювання повсякденного функціонування не раніше, ніж за 2 місяці до досягнення нею18-річного віку.

У цей період особистий лікар формує електронне направлення до експертної команди та додає пакет медичних документів. Цей пакет має підтверджувати основне захворювання, що призвело до інвалідизації, а також містити інформацію про етіологію, патогенез, морфологічні зміни та функціональні порушення.

У більшості випадків направлення має видавати саме той лікар, який надавав медичну допомогу дитині з інвалідністю протягом дитячого віку. Такий фахівець володіє повною та актуальною інформацією про перебіг захворювання, що зумовило порушення функціонування, і може якісно обґрунтувати потребу в оцінюванні.

Щоб лікар міг сформувати електронне направлення на оцінювання повсякденного функціонування, керівник закладу охорони здоров’я має зареєструвати його як користувача електронної системи щодо оцінювання повсякденного функціонування. Це дасть змогу лікареві працювати з електронними справами та здійснювати направлення згідно з новим порядком.

Процес направлення і проведення оцінювання повсякденного функціонування регламентується Порядком проведення оцінювання повсякденного функціонування особи, затвердженим постановою Кабміну від 15 листопада 2024 року №1338.